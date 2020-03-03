«Краснодар Водоканал» 5 марта проведет «Прямую линию» с жителями города

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3 марта 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

5 марта на площадке издания «Коммерсантъ» состоится «Прямая линия» жителей Краснодара с руководством «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»). На вопросы горожан ответят генеральный директор предприятия Дмитрий Павлюченко и коммерческий директор Павел Широков.

«Такой формат общения с нашими абонентами стал уже традиционным, - говорит Дмитрий Павлюченко. – Ежегодно мы проводим четыре «Прямых линии» в ведущих краснодарских СМИ, чтобы ответить на вопросы горожан. Ведь каждый телефонный звонок в редакцию - это важных вопрос, касающийся улучшения качества услуг для жителей города. «Прямая линия» - это своеобразный индикатор эффективности нашей деятельности. В ходе диалога мы формируем повестку работы предприятия для решения самых актуальных на сегодняшний день задач».

Напомним, что предыдущий диалог руководства водоканала и горожан состоялся в ноябре 2019 года на площадке газеты «Комсомольская правда». Во время «Прямой линии» в течение часа представители ООО «Краснодар Водоканал» отвечали на вопросы и фиксировали обращения краснодарцев. Все они были изучены и сформирован список поручений генерального директора предприятия, исполнение которых было проконтролировано в ходе рабочих поездок по адресам.

Задать свой вопрос представителям ООО «Краснодар Водоканал в рамках «Прямой линии» можно 5 марта 2020 года с 16.00 до 17.00 часов, позвонив в редакцию газеты «Коммерсантъ» по телефону 8 (861) 201-92-52.