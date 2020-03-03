Особенные особы в «Особняке»!

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3 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В Красноярске в роскошной резиденции семьи выдающихся красноярцев Крутовских (после реставрации), в Культурно-деловом центре «Особняк» 27 февраля состоялась презентация глянцевого издания «Счастливая мама» номер 6.

На стыке культуры и дела в «Особняке» царил творческий союз коллектива редакции и издателей-партнёров. «Счастливая мама»-6 вышла из типографии в январе, а по-настоящему дошла до читателей в преддверии Международного женского дня. Яркие страницы издания «оживали» на глазах, потому что в зале собрались многие героини свежего номера. Ведущий вечера – автор проекта, главный редактор журнала, прирождённый шоумен Андрей Думанский предоставил право открыть праздник хозяйке Дома Анастасии Сысоевой. В её кратком приветствии главным было слово «гордимся!» Да, горожане помнят, в каком ужасающем состоянии долгие годы находилось это историческое здание, а теперь оно – один из символов краевого центра. И девиз КДЦ – «Развиваемся вместе с Красноярском!»

На первой странице журнала три логотипа – регионального Союза журналистов, Союза «ЦС ТПП» и Петровской академии наук и искусств. Это – верные друзья и надёжные партнёры «Счастливой мамы» – увлекательного чтива, восславляющего Женщину-Мать! Политологи давно ломают копья, ищут скрепы для страны, а ведь одна из главных скреп – Семья, и мать в ней давно уже не (или не только) домохозяйка. Этот вечер проходил под лозунгом «Деловая женщина – успешная женщина!», благо партнёр вечера и соорганизатор – «СКБ «Дело» банк».

Первое слово, как и подобает по рангу, предоставлено президенту одного из лучших в России Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»: с поздравлением и добрыми пожеланиями выступил на импровизированной «сцене» Рафаэль Шагеев. Он отметил создателей журнала, призвал активнее продвигать собственные бренды края, высказал мнение, что будущее России – за семейным бизнесом и привел положительные примеры проектов, которые продвигает палата, помогая малому и среднему бизнесу…

Владимир Медведев, председатель регионального отделения Петровской Академии наук и искусств, академик (гуру, как назвал его Думанский) вышел в академической мантии и вдохновил соратника Андрея Николаевича на ратные творческие подвиги и… публикацию в питерском журнале Академии.

Сергей Баякин – учёный, столбист, покоритель Эвереста, бард, написавший около сотни прекрасных песен. Сегодняшним красавицам в бальных платьях он сделал трогательный комплимент, который каждой хотелось принять на свой счёт: «Угольки ожидания догорали дотла. Неземное создание – ты внезапно вошла»...

И тут вошла, или даже взошла несравненная артистка Красноярского Государственного театра оперы и балета Анна Киселёва! Её горячий призыв «Ждите весну, ждите весну, ждите весну – обязательно ждите!» и «Храните любовь!» дошёл до каждого сердечка. Ну, с первым просто – через два дня уже март, со вторым... по-разному... Я встретила двух счастливиц, которые недавно нашли свои половинки. Поздравляем, Танечка Шатерникова и Олечка Нарушевич! Спасибо Оле, признанной Арома-фее, за песню в тему вечера: «Поговори со мною, мама!»

Два вечных глагола: любить и творить!

Впрочем, я ведь не всех в зале «анкетировала», наверное, счастливиц в нём было куда больше. Как не порадоваться семейному счастью четы Шульгиных, отпраздновавших недавно серебряную свадьбу! Андрею Николаевичу повезло погулять на ней – и было венчание, и поездка по городу, и ресторан «Северное сияние»... А сейчас – авторское откровение Ирины: «Не знала бы я, что в любви всё непросто. Не знала бы я, что так просто в любви...» Сколько же у нас талантов – давно и высоко оценённых и только пробивающих себе дорогу, как, например, баритон Сергея Черепанова. Этого ученика Ольги Лановой Думанский открыл для себя на вечере её памяти, и вот уже парень приглашён в «Особняк». Очень волновался, три раза «вступал» на «Берега, берега», но мобилизовался и сорвал бурные аплодисменты.

Спел об одиночестве Олег Нагимов, победитель конкурса «Афганский ветер» и лауреат различных конкурсов. А под песню «В жизни тысячи дорог» Анны Воробьёвой стихийно собрался хоровод, в котором «медведевские ангелочки» Ангелина и Глеб закружились, сидя на ручках «хороводчиков». Мам было много, а детки – только эти двое, так что глядя на них все умилялись. Про маму, бабушку и деда нечего и говорить. Не зря в приветственном слове Владимир Яковлевич предлагал основать ещё пару журналов – «Счастливый папа» и «Счастливый дедушка».

Многогранная Елена Ледовская объявила об очередном фестивале «Миссис Сибирь Интернациональная 2020». Время до сентября ещё есть, и можно набраться решимости побороться за корону. Пока же в розыгрыше от Елены кому-то достались путёвки в туристический клуб «Золотой арбалет» (г. Енисейск), кому-то билеты на осенний гала-концерт, где учредительница конкурса Красоты непременно споёт что-то из своего – уже немаленького – репертуара. Например, «Женскую любовь» Ирины Шульгиной, с которой начинающей певице Ледовской удалось занять I место на конкурсе эстрадной песни в Москве, или любимую вещь редактора Думанского «К единственному, нежному бегу по полю снежному», или... да мало ли песен в мире!

«Деловая женщина – успешная женщина!»

Что-то я увязла в культурной части, а ведь не менее важной была деловая! Член Правления Союза «ЦС ТПП» Андрей Думанский, ещё в начале разъяснил «сермяжную правду» шестого номера. Он был соткан из женских историй – о деле, творчестве и семейном счастье. Андрей Николаевич вёл программу непринуждённо, просто листая журнал. «Если театр начинается с вешалки, то любое издание – с обложки», – сказал он и пригласил на сцену вице-президента Союза «ЦС ТПП» Дарью Ковалёву, звезду новогоднего «Голубого огонька-2019». Её мало назвать просто успешной – просится приставка сверх-, супер-, мега- или...

Родился экспромт, каламбур в её честь:

Гордость вызывает прецедент:

В ТПП любимой нашей «Раши»

Самый юный вице-президент –

Дарья Ковалёва, наша Даша!

С тортом, украшенным её портретом с обложки (а вокруг цветы, ягоды, фрукты!), симпатичный молодой человек обошёл всех, и слюнки потекли у всех. «Новогодняя вкусная сказка» – репортаж о региональном конкурсе кондитеров. В журнале это страницы 10-11, а здесь – экран, «живые» торты на банкетных столиках и... главный судья соревнований Елена Василовская (она же автор кулинарного шедевра).

Представительницам этой очень творческой профессии без задоринки подойдёт лозунг «Красота – страшная сила!», так же как создательнице агентства «Натали моделс» Наталье Андреевой и дизайнеру делового стиля и брендов мирового уровня Анне Митриковой. А разве не Красоте служит визажист Раиса Юргельян? Одна из организаторов в Красноярске международного проекта «Завтрак в платьях», который покорил больше 30 городов нашей страны, она вошла в образе модной француженки словно со страниц самого журнала, вошла с двумя «боевыми» подругами и розыгрышем билетов на очередной завтрак (ура, мне повезло, я приглашена на женский бал в «Усадьбу холл»!).

Но тут Андрей Николаевич перевернул страницу, и аудитория вернулась к материнству. Педагог раннего развития Юлия Медведева рассказала о мастер-классах для малышей, её тёзка Юлия Павлова, профессиональный фотограф, предложила свои мастер-классы, фотосъёмку для бизнес-контентов, а ещё пообещала научить позированию (та ещё наука!)

Красоте и Здоровью служит Екатерина Малимонова. Когда она появилась с огромным шприцем в руках, публика вздрогнула. Но, конечно, это была театральная постановка. Катя психолог, а её талантливые руки возвращают молодость за один сеанс массажа.

Без чего ещё не прожить в наше время? Без денег, конечно. «Современный мир невозможно представить без экономики, без рекламы. С большим почтением представляю гостям СКБ Дело-банк», – объявил Андрей Думанский и познакомил публику с заместителем управляющего красноярского отделения этого банка Марией Астафьевой. «Как Вам удаётся совмещать материнство, семью с непростой работой?» – спросил он. «Да, на общение с ребёнком остаются только выходные. Зато они проходят бурно!» – ответила Мария.

Атмосфера вечера располагала к свободному общению. Можно было побродить по особняку, где История буквально смотрит со стен, выпить кофе, полакомиться всякими-разными сладостями, выбрать четыре желания на столике Ольги Нарушевич с расшифровкой ароматов из богатой коллекции. Ассистировал ей Владимир Кудрявцев, арома-фей, как она с улыбкой представила красноярца, переманившего её с берегов Томи на берега Енисея.

На наших берегах и в нашем зале оказались ювелир Ирина Григорьева с Невы, вернувшаяся с Иркута парикмахер Марина Данилова и Человек мира Виолетта Золотовец (для меня она Анжелика Медведева). Как поётся в почти гимне России, «за столом никто у нас не лишний!»

До новых встреч! До седьмой «Счастливой мамы»...

Софья Григорьева,

фото Вячеслава Пенерова,

Владимира Медведева