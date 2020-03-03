//Общество 13+

3 марта 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Слава Богу всемогущему! Ваш во Христе енисейский старец господний, Александр!

(этими словами Александр Викторович Александров завершал свои сообщения, направленные к нам, его друзьям)

Скорбная весть пришла из города Красноярска в Москву. 22 февраля 2020 года скончался Енисейский старец Господний, Александр (в миру Александр Викторович Александров) – православный подвижник, безгранично влюблённый в Красноярск, в Енисей и в Россию.

Мы скорбим вместе с его родными, близкими и верными его соратниками из разных городов нашей необъятной многострадальной Родины по поводу безвременной кончины нашего соотечественника, друга Александра Викторовича Александрова.

Чадо Божий Александр, с миром предав дух свой Господу, приобщил душу к жизни вечной!

Благотворительная и творческая деятельность Александра Викторовича Александрова известна не только в Сибири, но и в Москве, в Санкт-Петербурге и в Великом Новгороде. В нашей памяти он останется надёжным другом, духовным наставником, интересным собеседником, заслуженным деятелем Красноярского края, скульптором, реставратором икон, поэтом, учёным, писателем – прозаиком, публицистом, чьи статьи, публичные выступления всегда вызывали огромный политический и общественный резонанс резкими разоблачительными заявлениями о том, как попираются права русских по защите своей самоидентичности в мировом пространстве. Он был уверен, что Россия в мире в будущем приобретёт могущество и духовное величие, а Красноярск станет возрождающим центром духовности и нравственности. Тем не менее, с горечью Александр Викторович указывал на наличие непреодолимых обстоятельств, которые в настоящее время мешают экономическому развитию России и росту благосостояния российского народа. В статье «Честь имею, или Почему я устал извиняться» Александр Викторович писал: «Во времена, когда технологии манипуляции массовым общественным сознанием, применяемые Хозяином Лжи, похоронили остатки правды под беспрецедентным слоем вранья, тема, которую я хочу обсудить – что такое русский героизм, русская самоотверженность, русский дух, как явление? Сколько раз в тебе пытались сердце русское убить?..» Александр Викторович воссоздал в своих статьях образ Красноярска, Енисея и духовный образ сибиряков, на которых может равняться любой россиянин. Каждое слово, им высказанное, звучало пророчески. «Россия великая, сила былинная, просторы широкие, удаль раздольная!..», – писал он.

Да, Россия великая, а помочь сейчас человеку почти невозможно. Именно в нашей стране множество духовных чад страдает от произвола людей, наделённых властью и богатством.

Александр Викторович, как человек чести, гражданин России, верный и бесстрашный её сын, естественно, не мог вписаться в правившую доктрину, выработанную властями, и стать частью её. Его пламенные выступления, игнорируя возможные последствия подобного противостояния, направлены против произвола правящей «элиты». У поэта-фронтовика Бориса Слуцкого есть такие строки: «Одни верны России потому-то, другие же верны ей оттого-то, а он – не думал, как и почему. Она была Отечеством ему!» Александр Викторович не сомневался, что возрождение России не за горами.

История о заточение и голодании Александра Викторовича возникла в результате противоборства между злом, алчностью и добром, бескорыстностью. Как показали события, шанс его на победу в отстаивании своих законных прав у власть имущих был нулевым. Но его поступок не носил характер наивности неопытной души добиться справедливости в условиях, когда против него использовался весь мощный арсенал лжи, ненависти, предательства бывших «друзей», прямого издевательства, угроз физической расправы и, в конце концов, прямого насилия.

Пламенное благочестие, молитвенное настроение духа, национальный патриотизм являлись сущностью личности Александра Викторовича. Зависть и злоба не находили места в сердце его, исполненном доброты, кротости. Наделённый от природы богатым воображением, редчайшим чувственным восприятием видимых, а порой и невидимых для обыденного сознания Божественных явлений, он обладал здравомыслием, интуицией, что позволяло ему объять необъятное, поднять свой творческий, духовный и патриотический потенциал на недосягаемый для многих уровень. Он, как никто другой, понимал, чем закончится его заточение на теплоходе. Для тех, кто грабит русский народ и убивает лучших сыновей нашей Отчизны, не существует никаких правовых и нравственных ограничений. Большинство соотечественников, обладающих честью, доблестью, достоинством, безгранично преданных и влюблённых в Россию, восхищались мужеством его, искренно любили, радовались, что Господь послал такого надёжного, верного и духовно одарённого наставника им в помощь. Его молитвы достигали многих из нас, россиян, вселяя надежду, услаждая душу, измученную невзгодами.

И всё же у нас постоянно возникает вопрос, почему так долго Александр Викторович был в заточении и голодал, смиренно перенося все унижения и издевательства? Что это было?..

Бытует широко распространённое утверждение, что «русские – разделённый народ. Как говорится, каждый за себя» и что «Русские без России», то есть, как будто бы «мы сейчас пожинаем плоды унижения и разграбления России». То есть для нас, русских, такое положение привычное, является как бы нормой. Но именно Александр Викторович был твёрдо убеждён в том, что Родина у нас одна – Россия, и мы едины в своей вековой вере в справедливость, здравый рассудок и сострадание к ближнему. Приведу строчки из его стихотворения:

Ах, Россия, Россия, наша боль и печаль,

У тебя не спросили, жаль сынов иль не жаль.

Ах, Россия, Россия, ты сегодня в слезах!

Но огромная сила, да, огромная сила

В твоих синих глазах!

В Москве мы, его друзья, не могли понять, что же стало причиной того, что замалчивают инцидент, который связан с именем Александрова Александра Викторовича – достаточно известного в крае учёного, общественного деятеля.

В 2015 году (19-20 июля) в городах Красноярске и Томске проходил международный Духовно-просветительный Форум «Вехи Российской истории. Сибирский аспект», приуроченный к 190-летию со дня кончины Императора Александра Первого и 20-летию обретения мощей Святого праведного Феодора Томского». Участниками Форума были академики, профессора, музейные работники, кинематографисты, журналисты, историки, писатели, приехавшие из Москвы, Великого Новгорода, Костромы, Таганрога, Белёва и, конечно же, Томска и Парижа. Александров Александр Викторович стал не только одним из самых активных его участников, но и одним из организаторов. Его выступление с докладом на тему «Увековечение сибирского подвига императора Александра Первого и его молитвенного заступничества в образе святого Феодора Кузьмича» привлекло особое внимание участников Форума. На каждом из нас, его участников, как бы почивал Святой Дух самого старца Феодора Кузьмича, объединяя всех нас общей идеей.

Царский приём, незабываемый концерт, шикарный ужин для участников Форума организовал на борту теплохода «Пересвет» Александр Викторович. Он обладал удивительным природным обаянием, мощным душевным магнетизмом... Мы просто все влюбились в него. Его любознательность и осведомлённость в различных областях знаний особо привлекали внимание участников форума. Он готов был часами слушать высказывания каждого из нас, как будто бы сам Святой Дух почивал на нём, преображая вместе с ним и нас. На теплоходе мы бесконечно задавали ему множество вопросов, а он отвечал и отвечал на них. Он был горд за Красноярск, что именно в его любимом городе состоялся Форум, прямо скажем, мирового масштаба. Мы вернулись домой, каждый в свой город, уже другими, изменёнными, духовно обогащёнными, наполненные творческих замыслов, новых идей. Неслучайно многие из нас на протяжении нескольких лет вели активную переписку с ним, продолжая диалог, начатый при встрече на Форуме. Он делился своими замыслами, удивительными проектами. Но самое поразительное было в Александре Викторовиче то, что он очень дорожил дружбой. Когда мы долго не выходили на связь, он находил нас сам... Он дозванивался до нас, хотя был уже в заточении и голодал, читал молитву и обязательно интересовался нашими успехами. Мне всегда казалось, что он очень расстраивался, когда мы отклонялись от своих творческих замыслов, и тогда он звонил по телефону особенно часто, возвращая наши заблудшие души к живому источнику, к теме о святом старце Феодоре Кузьмиче и о жизни и деятельности Благословенного Всероссийского императора Александра Первого и императрицы Елизаветы Алексеевны. Даже трудно представить, что больше он не будет никогда нам звонить.

Начиная с 2016 года он оказался в заточении на своём родном теплоходе «Пересвет» и объявил голодовку не по своей воле – обстоятельства вынудили его принять такое решение. Он, мирный человек, смиренно переносил унижения, издевательства и даже покушение на его жизнь.

Мы часами говорили по телефону, он рассказывал о своих проектах, я о своих, а в конце разговора он просил включить громкую связь и читал молитвы. Так читал, как наверное никто не мог, потому что он обладал сильным, проникающим в самую душу голосом. Я помню все его наставления, пророческие видения, что его чаще всего беспокоило, о чём он мечтал, как видел будущее нашей России. Он был уверен, что мы все, россияне, находимся под защитным покровом Святого старца Феодора Кузьмича и Богородицы, которая часто ему являлась. Его откровения проникали в мою душу, освобождая её от ненужных сомнений, наполняя её гордостью, что у нас есть такие святые, как старец Феодор Кузьмич.

Приведем некоторые высказывания Александра Викторовича:

«Я в жёстком затворе с 4 июня – без света, еды, чая, кофе, интернета, холодильника, где бы я хранил инсулин, с голодной кошкой с четырьмя новорожденными котятами и маленькой собачкой чихуа-хуа. ...15 дней как я объявил голодовку в знак протеста против планируемого осквернения и разорения храма-семинарии, чего я допустить не могу. ...Я один, готовый ко всему, в полуметре от Вечности. …Мой храм – часть прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы, в которой Царица небесная руководит его воздвижением»;

«...24 июня начался штурм Храма, – писал Александр Викторович. – Взломали первый контур дверей. Я приготовился… перенесли штурм на понедельник. …Меня решили уморить голодом, как Патриарха Ермогена при Лжедмитрии. Похудел на 20,2 килограмма. Запас топлива ещё есть. Хуже с инсулином, без холодильника его не сохранишь. …Приготовил проект завещания. ...Настоятель нашего храма Владыка Пантелеймон сказал, что молится за нас и что Богородица нас в обиду не даст, но испытывает каждого на прочность. Какие огромные силы вселила в меня Его поддержка. ...Меня доводят до голодного самоубийства, хотя, конечно, Терновый венец Патриарха Ермогена для меня осиянная мечта. И в душе я благодарен моим истязателям и тюремщикам и готов смиренно принять. ...На поддержку православных одна моя надежда. Главное сохранить храм-семинарию от осквернения. Ваш во Христе ктитор-офицер А. Александров…»

«...У меня 20 дней нет ни электричества, ни интернета, шлите мне СМС…».

Получая подобные сообщения, я невольно задумалась над смыслом фраз, которые иногда возникают в прессе: «Жить в России – жить по-русски!» – это как? Может, у нас, русских, один выход – в качестве протеста объявлять голодовку и молиться-молиться, чтоб Господь помог? Со слов Александра Викторовича, «позволить себя ограбить, горлом поймать пулю, чудом остаться живым благодаря мастерству хирургов, и опять же, лишившись голоса», безмолвно молиться-молиться, проявляя православное смирение, полагаясь только на суд Божий, в надежде, что Господь покарает всех участников насильственных издевательств над угодником Божьим. В чем же и перед кем провинился Александр Викторович и кому он так мешал, что его решили устранить подобным образом? Почему он протестовал путём голодания, отнимающего у него жизненные силы, он, так влюблённый в жизнь, в Сибирь, в Красноярск, в Россию и во всех нас!?

«Помоги нам всем, Господь... я один готовый ко всему, в полуметре от Вечности. Но сердце мое не дрогнуло ни разу, и за это ему отдельное спасибо», – писал Александр Викторович Александров своим верным друзьям.

Почему красноярцы, бывшие участники всемирно известного Форума, пропитанного Божьей благодатью, его «друзья», как нам казалось, молчали и не отвечали на наши московские телефонные звонки, когда мы были в смятении от незнания о судьбе Александра Викторовича!?

Тогда, в отсутствие информации о нём, в моем воображении возникали следующие образы: что город Красноярск оцеплен невидимой, непроницаемой, высотой до неба стеной, внутри которой оказался наш «Сокол», скованный цепями. Крики его отдавались болью во всех уголках нашей России. Выстрел лишил его голоса, и он замолчал. Но самое страшное, что с ним случилось: у него украли нерукотворную икону Казанской Божией Матери, когда от выстрела он потерял сознание. Это была очень старинная, редкостная по изображению Божией Матери икона, с которой он не расставался никогда. Эта икона являлась для него частью его самого. Да, ему целенаправленно, в самое сердце, был нанесён удар, который даже представить себе невозможно. И всё же Он выжил. Его недруги продолжали лютовать, а он становился духовно сильнее. Но в конце концов его израненное сердце не выдержало. Ведь Сокол создан, чтоб парить в небесах, а не быть скованным на земле, запутанным сетью клеветы, предательства, лицемерия и всякого рода лишений и насилия…

…Узнав о беде, которая случилась с Александром Викторовичем Александровым, томичи проявили чисто сибирский характер, истинное милосердие и заботу о нём. Постоянно звонили Александру Викторовичу по телефону, молились за него, ободряли, то есть были рядом с ним. Скажу откровенно, он ждал этих звонков, рад был, гордился тем, что в Томске у него появилось так много новых, надёжных, верных друзей, близких по духу и убеждениям.

С болью в сердце они приняли известие о том, что Александр Викторович Александров умер. Их сердца тоже в трауре, как и у нас, москвичей. Мы потеряли не только друга, но и нечто большее – общение с ним.

Вечная ему память! Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Светлана Михайловна Семёнова

– психолог, графолог (Москва)

(печатаем с сокращениями)