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Глава Депспорта: Спортивные мероприятия в Москве отменяться не будут

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Депспорта: Спортивные мероприятия в Москве отменяться не будут
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, mosday.ru

Спортивные мероприятия проводятся в Москве в соответствии с утвержденным ранее планом, официального распоряжения об отмене массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом не принималось. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

"Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний. Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось", - сказал Алексей Кондаранцев.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о планах столичных властей отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля до особого указания, а также запретить проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки.

 

ГБ

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