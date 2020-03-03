Торжественная церемония вручения документов в Москве состоялась!

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3 марта 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Компания «Ярпатентъ» провела 44-ю Торжественную церемонию вручения документов государственного образца на объекты интеллектуальной собственности в городе Москва!

Церемония прошла 25-го февраля в уютном ресторане русской кухни «Россичъ». В этот день гости церемонии смогли пообщаться в приятной обстановке, забыть о повседневных делах, поделиться опытом предпринимательской деятельности и обменяться контактами. Нам было очень приятно познакомиться с представителями бизнес-сообщества столицы вживую и официально вручить долгожданные свидетельства!

Счастливыми обладателями свидетельств на товарные знаки стали:

ООО «СпецСтройСибирь» товарный знак EVA RA; ООО «КОНТУР» изобразительный товарный знак; ИП Шван Ольга Николаевна товарный знак TELO; ООО «ДОРЗАПАД-М» изменение к свидетельству на товарный знак «Дорзапад-М»; ИП Спиридонова Анастасия Андреевна товарный знак Time4family; ИП Полянкин Александр Геннадьевич два изменения к свидетельству на товарный знак GRUPPO 360; ИП Семенов Антон Сергеевич товарный знак «Клуб юных пенсионеров»; ООО «Леглама» товарный знак leglama; ИП Кусакин Илья Владимирович товарный знак «Самочувствие»; ООО «Карс Авто» товарный знак Carsplus.

Спасибо всем гостям за присутствие, теплые отзывы и благодарственные письма! Поздравляем правообладателей интеллектуальной собственности!