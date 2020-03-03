Все новости >>

//Общество 13+

Как в России готовятся к борьбе с коронавирусом?

, 16:59 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Как в России готовятся к борьбе с коронавирусом?
Карантин COVID-19 в России, фото соцсети

Случаи заражения коронавирусом (COVID-19) были зарегистрированы в России. На данный момент насчитывается уже шесть случаев инфицирования. Правительство организовало работу по профилактике вируса.

Коронавирус добрался и до России: выявлено уже шесть случаев заражения COVID -19. Несомненно, российское общество обеспокоено новыми обстоятельствами, но власти просят не поддаваться панике и сообщают, что ситуация находится под бдительным контролем. По мнению представителей правительственных организаций, методы борьбы с коронавирусом и мероприятия по его профилактике активно разрабатываются и внедряются в работу. Но важнее всего – общественный контроль и самоорганизация, ведь только это поможет избежать настоящей эпидемии в России. 

 

Карантин и госпитализация

На данный момент, по информации, переданной Роспотребнадзором, в России было зафиксировано всего шесть случаев заражения новым типом коронавируса. Среди этих шести, например, двое граждан из Китая: они попали в карантин в больницах Тюмени и Читы, но выписаны были уже в конце февраля. Трое из инфицированных – это эвакуированные пассажиры лайнера Diamond Princess. Сейчас они проходят лечение в больнице и находятся под пристальным присмотром врачей. А вот шестой инфицированный появился в Москве, вернувшись из нового эпицентра распространения вирусного заболевания – из Италии. 

После контакта с туристом из Италии было госпитализировано 24 человека: его друзья и родственники, а также другие пассажиры рейса в Москву. Более того, 83 человека, которые могли находиться в зоне заражения, были помещены в карантин для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Эти меры на данный момент оказались оказались действенными, и новых случаев заражения выявлено не было. 

 

 

 

Круизное судно Diamond Princess, фото соцсети

 

Профилактика и борьба

На сайте правительства Москвы была размещена страница, полностью посвящённая ситуации, связанной с распространением коронавируса, а также мерам профилактики заболевания. Так, например, на странице опубликована информация о симптоматике и инструкции по защите от заражения. Также сообщается о том, в каких случаях необходимо обратиться к врачу:

«Вы посещали в последние две недели Китай или другие страны с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу (Южная Корея, Иран, Италия)? Контактировали ли вы с людьми, посещавшими такие страны?

Если ответ на этот вопрос положителен — к симптомам следует отнестись максимально внимательно: нужно немедленно обратиться к врачу для подтверждения диагноза и  получения необходимой медицинской помощи. Лучше воздержаться от посещения медучреждения и вызвать на дом врача по телефону, указанному на сайте вашей поликлиники или по номеру 103. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит»

Для того, чтобы обезопасить себя и не заразиться, специалисты рекомендуют:

 

• Поддерживать чистоту рук

• Использовать дезинфицирующие средства и средства личной гигиены (одноразовые салфетки, маски)

• Избегать касаний рта, носа или глаз

• Избегать контактов с окружающими в местах массового скопления людей 

• Проветривать помещения

• Обращаться к специалистам в случае появления симптомов коронавируса

 

Также на сайте попросили не поддаваться массовой панике и предупредили: доверять недостоверным источникам информации нельзя. Слухи о коронавирусе, распространяющиеся через мессенджеры и «безответственные СМИ», формируются для привлечения аудитории и образования массовой истерии. Также не стоит доверять рекламе дорогостоящих медицинских препаратов, эффективность которых не доказана. 

На данный момент для того, чтобы избежать попадания инфекции из-за рубежа правительство предпринимает широкий спектр мероприятий. Так, например, в аэропортах производится массовое измерение температуры, и, если у пассажира она повышена, его отправляют на сдачу анализов, а в случае негативных результатов – на госпитализацию. Также в аэропортах организована работа специальных медицинских постов. В городских стационарах выделяют дополнительные места для госпитализации инфицированных пациентов, в детских садах и школах ежедневно замеряют температуру. Все эти меры должны ограничить возможность распространения COVID-19 в России. 

 

 

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

Повстанцы рассекретили мобильную группу ПВО, которая сбивает авиацию Асада

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных. С таким заявлением выступал Эрдоган. Но тут есть нюанс. Финальную цель взять именно этот город президент Турции заявлял еще в 2017 году…

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил предложение закрепить в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов…

//новости ан

//новости ан

Сегодня организаторы главного музыкального события года - премии «Муз-ТВ» назвали имена ведущих, и к удивлению зрителей среди них не оказалось бессменной и непотопляемой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан