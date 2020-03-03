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3 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Карантин COVID-19 в России, фото соцсети

Случаи заражения коронавирусом (COVID-19) были зарегистрированы в России. На данный момент насчитывается уже шесть случаев инфицирования. Правительство организовало работу по профилактике вируса.

Коронавирус добрался и до России: выявлено уже шесть случаев заражения COVID -19. Несомненно, российское общество обеспокоено новыми обстоятельствами, но власти просят не поддаваться панике и сообщают, что ситуация находится под бдительным контролем. По мнению представителей правительственных организаций, методы борьбы с коронавирусом и мероприятия по его профилактике активно разрабатываются и внедряются в работу. Но важнее всего – общественный контроль и самоорганизация, ведь только это поможет избежать настоящей эпидемии в России.

Карантин и госпитализация

На данный момент, по информации, переданной Роспотребнадзором, в России было зафиксировано всего шесть случаев заражения новым типом коронавируса. Среди этих шести, например, двое граждан из Китая: они попали в карантин в больницах Тюмени и Читы, но выписаны были уже в конце февраля. Трое из инфицированных – это эвакуированные пассажиры лайнера Diamond Princess. Сейчас они проходят лечение в больнице и находятся под пристальным присмотром врачей. А вот шестой инфицированный появился в Москве, вернувшись из нового эпицентра распространения вирусного заболевания – из Италии.

После контакта с туристом из Италии было госпитализировано 24 человека: его друзья и родственники, а также другие пассажиры рейса в Москву. Более того, 83 человека, которые могли находиться в зоне заражения, были помещены в карантин для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Эти меры на данный момент оказались оказались действенными, и новых случаев заражения выявлено не было.

Круизное судно Diamond Princess, фото соцсети

Профилактика и борьба

На сайте правительства Москвы была размещена страница, полностью посвящённая ситуации, связанной с распространением коронавируса, а также мерам профилактики заболевания. Так, например, на странице опубликована информация о симптоматике и инструкции по защите от заражения. Также сообщается о том, в каких случаях необходимо обратиться к врачу:

«Вы посещали в последние две недели Китай или другие страны с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу (Южная Корея, Иран, Италия)? Контактировали ли вы с людьми, посещавшими такие страны?

Если ответ на этот вопрос положителен — к симптомам следует отнестись максимально внимательно: нужно немедленно обратиться к врачу для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи. Лучше воздержаться от посещения медучреждения и вызвать на дом врача по телефону, указанному на сайте вашей поликлиники или по номеру 103. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит»

Для того, чтобы обезопасить себя и не заразиться, специалисты рекомендуют:

• Поддерживать чистоту рук

• Использовать дезинфицирующие средства и средства личной гигиены (одноразовые салфетки, маски)

• Избегать касаний рта, носа или глаз

• Избегать контактов с окружающими в местах массового скопления людей

• Проветривать помещения

• Обращаться к специалистам в случае появления симптомов коронавируса

Также на сайте попросили не поддаваться массовой панике и предупредили: доверять недостоверным источникам информации нельзя. Слухи о коронавирусе, распространяющиеся через мессенджеры и «безответственные СМИ», формируются для привлечения аудитории и образования массовой истерии. Также не стоит доверять рекламе дорогостоящих медицинских препаратов, эффективность которых не доказана.

На данный момент для того, чтобы избежать попадания инфекции из-за рубежа правительство предпринимает широкий спектр мероприятий. Так, например, в аэропортах производится массовое измерение температуры, и, если у пассажира она повышена, его отправляют на сдачу анализов, а в случае негативных результатов – на госпитализацию. Также в аэропортах организована работа специальных медицинских постов. В городских стационарах выделяют дополнительные места для госпитализации инфицированных пациентов, в детских садах и школах ежедневно замеряют температуру. Все эти меры должны ограничить возможность распространения COVID-19 в России.