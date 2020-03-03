Владимир Евланов встретился с министром экономики Александром Руппелем

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3 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

28 февраля в Министерстве экономики Краснодарского края состоялся круглый стол на тему развития экономики края в современных условиях. Вопросы, которые поднимались на встрече, были связаны со сложностями подключения субъектов МСП Краснодарского края к инженерным сетям и участием края в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости на территории Краснодарского края».

Инициатором встречи с министром экономики края Александром Руппелем стал депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов. На встрече присутствовала также заместитель руководителя Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Анастасия Шишмарева.



В начале разговора Владимир Евланов поблагодарил Департамент инвестиций за предоставленные поправки в законопроекты на тему присоединения субъектов МСП к инженерным сетям. Депутат сообщил, что все поправки лично передал в Комитет по энергетике Государственной Думы. В свою очередь от Комитета по энергетике будет дана аналитика предложений от края.



Участники встречи согласились, что в Краснодарском крае проблема технического присоединения объектов предпринимательства к инженерным сетям стоит очень остро на повестке дня. Известны примеры, когда стоимость технического присоединения составляла равную стоимость строительства инвестиционного объекта. После вмешательства администрации края стоимость техприсоединения в разы уменьшилась. Но это случай разовый, а нереализованных инвестиционных проектов в крае очень много.



«Наша задача — синхронизация схем развития муниципальных образований с развитием инвестиционных проектов, – рассказала Анастасия Шишмарева. – Мы должны аккумулировать и передавать сведения профильному органу — министерству ТЭК и ЖКХ, который является ответственным органом за реализацию инвестиционных программ, и уже с ними отрабатывать вопрос строительства инфраструктуры».



Участники дискуссии обсудили, что необходим федеральный штаб, который объединял бы все структуры для финансирования строительства инфраструктуры для инвестиционных проектов. Такой штаб нужен для всех регионов.



Во время встречи была также поднята тема реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости на территории Краснодарского края». Александр Руппель поделился информацией об участниках нацпроекта, рассказал, как меняется экономика предприятий без дополнительных затрат.



«Хорошие результаты показывают предприятия Краснодарского края, участвующие в национальном проекте, – рассказал Александр Руппель. – Так, у нас есть примеры, когда строительной компании удалось за полгода снизить количество брака на производстве почти на 80%, увеличить производительность труда на 15%, только лишь благодаря оптимизации рабочего процесса и обучению высшего руководства. Но вместе с этим, на сегодняшний день участнику нацпроекта предъявляются требования, под которые подходят далеко не все предприятия. Нам бы хотелось включить в перечень видов деятельности, на которых распространяется действие программы льготного финансирования «Повышение производительности труда», дополнительные отрасли, к примеру, «Производство пищевых продуктов».



Парламентарий выразил готовность направить обращения с предложениями от Краснодарского края в соответствующие федеральные структуры, а также сообщил, что Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы проявляет интерес к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости на территории Краснодарского края» и готовит делегацию для посещения региона.