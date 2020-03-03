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Калужский чиновник предложил отправлять недовольных горожан в "филиал ада на земле"

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Калужский чиновник предложил отправлять недовольных горожан в
Фото: cоцсети

Во время заседания городской управы новый начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин удивился скептическому отношению жителей к состоянию инфраструктуры города.

«Слышал разговоры про грязь, про какую-то неустроенность. Я объехал весь мир, был более чем в 100 странах, в сотнях муниципалитетов... Предлагаю лидеров антимнений как-то найти, объединить и отправить в четырехдневную – не более,  экскурсионную поездку в город Дели, в Индию. Город, где в принципе урны как категория отсутствуют. Смог, пыль клубами, трафик, 40 миллионов населения. И не дай бог нам с вами в таком месте хотя бы на один день очутиться. Смело после этого считаю Дели филиалом ада на земле», цитирует издание "Подъем" чиновника-путешественника.

Правда городской глава Дмитрий Денисов с коллегой  не согласился и посоветовал равняться не на Дели, а на более цивилизованные города.

БИ

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