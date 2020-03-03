Согласитесь, большинство женщин любят выглядеть лучше всех в любом социальном круге. Они стараются выбрать самый подходящий наряд, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою красоту. Но, собираясь на корпоративные праздники, у девушек возникает вопрос: «Что надеть на корпоратив и не обидится ли начальница, если красоткой вечера стану я?»
Для решения этой проблемы, мы нашли полезную информацию и советы от стилистов. Она поможет вам выбрать платье или костюм, обновить свой гардероб.
Помните, не так имеет значение дорогая одежда или нет, как манера вашего поведения в обществе. Ровная спинка, гордая походка, блестящая улыбка и целеустремленный взгляд – сразит всех наповал. А одеяние вечера добавит изюминку и волшебство к вашему образу.
- Образ на корпоратив, особенности.
- Как одеться на корпоратив в Новый год?
- Брючный костюм на корпоратив, да или нет?
- Как выбрать платье на корпоратив?
- Как обыграть черное платье на корпоративе?
Одежда на корпоратив, что не стоит надевать:
Не рекомендуем выбирать наряд со слишком глубоким декольте. Забудьте про широкие вырезы на спине и по бокам, поскольку корпоративная вечеринка – официальное мероприятие коллег, а не поиск мужей. Не желательно отдавать предпочтение мини-юбкам, если вы только не хотите, чтобы сотрудники не давали проходу. Стильный образ на корпоратив у девушек должен выглядеть дерзко, при этом элегантно. Нервничать из-за завистливых взглядов коллег-женщин – не стоит. Ведите себя, как всегда. Оставайтесь позитивной и открытой, тогда вечер точно пройдет удачно!
В чем идти на корпоратив, основы образа
Если вы сотрудница крупной корпорации, то волноваться за дресс-код – точно не придется. Фирмы, когда устраивают подобные мероприятия, ставят условия внешнего вида. Но, работая в небольшой компании можно пофантазировать и создать свой стиль самостоятельно.
Успешный образ – это…
- Подчеркнутая фигура. Подойдет платье футляр, юбка-карандаш с блузкой, приталенный брючный костюм. У вас пышная фигура – отлично! Наденьте пояс на удлиненное платье, так получится визуально сделать талию уже.
- Правильная длина. На корпоратив можно выбрать 2 варианта: платье в пол, наряд чуть выше колена. Длинное платье добавит грации и стройности, а юбка выше колен, сможет выявить красивые тонкие икры. Прическе тоже стоит уделить внимание, под длинное платье сделайте высокую посадку волос или накрутите локоны.
- Цвет стиля. Корпоративы, как правило, проводятся вечером в ресторанах или кафе. Следовательно, стиль должен быть вечерним. Не одевайте ярко желтые, зеленые, оранжевые наряды. Присмотритесь к темно-синему, красному, бежевому, белому, черному одеянию. Обратите внимание на обувь. Она должна гармонировать с подобранным цветом одежды. И для утонченности иметь тонкий каблучок.
- Брючный костюм. На 2019-2020 год такой образ остается в тренде. Это удобно и эстетично выглядит на худых девушках. Наденьте тоненькую блузку или белый топ, широковатый костюм, подходящие по цвету туфли или даже белые кроссовки. Особенно костюм подойдет под короткую стрижку и длинные серьги. Так вы сможете подчеркнуть вашу шею и острые черты лица.
Любой стиль дополнят украшения, запах духов и вечерний макияж. Не забудьте про аксессуары в виде небольших сумочек, незаметных заколок. Главное правило удачного образа – не думать о том, какой у вас вид на протяжении всего вечера. Вам должно быть комфортно, удобно и гармонично в своем наряде. А вообще, на всякий случай, в гардеробе надо иметь «маленькое черное платье». Оно подойдет под различные мероприятия и станет палочкой выручалочкой.
В чем пойти на новогодний корпоратив ТОП-3
Не секрет, что корпоративы проводят редко, но метко. Поводом может стать: Новый год, открытие отдела, проводы старых ценных сотрудников или день рождение фирмы. Но маленькие компании не могут позволить праздновать события каждого дня, поэтому все сотрудники ждут – НОВЫЙ ГОД. Там ваша фантазия может отыграться на полную. Но выбирать наряд надо исходя из места проведения вечеринки. Чаще всего – это ресторан. Предлагаем рассмотреть 3 сногсшибательных вида и подобрать что-то на свой вкус.
- Фигурка позволяет надеть платье-футляр – сделайте это! Подойдет длина миди в яркой, или блестящей интерпретации. Перестаньте бояться цветных и броских вещей, ведь новый год - это время веселья. Обратите внимание на платье с пайетками. Оно остается в трендах на протяжении 20 лет. Блеск наряда лучше располагать подальше от лица. Поэтому купите юбку карандаш и скомплектуйте ее с черной или белой блузкой. Если вам будет комфортно - на ноги надевайте высокий каблук, только сочетайте его с цветом верха. Добавьте аксессуары и красочный макияж, но не переборщите!
- Брючный наряд на корпоратив – настоящая палочка выручалочка. Но не ищите «дешево и сердито», вложите в покупку душу и удовольствие. Бесформенные наряды из трикотажа, странные принты на одежде – разрушают образ. Найдите свободные, расклешенные брючные штаны хорошего пошива. Или поищите брюки-палаццо. Наверх наденьте блузку любого цвета, главное, чтобы вид был гармоничным. В качестве аксессуара используйте небольшую брошку, или длинную подвеску. На ножки подойдут лабутены, белые кроссовки. Образ будет сочетаться с локонами и легким вечерним естественным макияжем.
- Какое платье одеть на корпоротив – маленькое черное платьице. Данный образ при любых обстоятельствах попадает в ТОП-10 самых стильных нарядов. Не имеет значения, где праздновать и какой повод события – черное платье должно быть в гардеробе у каждой. Оно способно воплотить женственность, подчеркнуть красивые очертания тела, добавить изысканности и быть уместным всегда. Приобретайте модель чуть выше колен, миди. Отлично будут смотреться платья с рукавами и без. Изюминкой образа станет вставка из сетки на спине, по бокам. Но не забывайте – никакого откровения, только веселье. Также на черных платьях хорошо смотрятся пайетки, вышивка, стразики. Длина, как вы поняли тоже универсальная и сугубо на ваш вкус. Туфли – черные, на высоком каблучке. А если хотите более удобный вариант – надевайте балетки-лодочки.
Одежда на корпоратив для женщин, как ее обыграть?
Девушки, которые работают в больших корпорациях, иногда могут выбрать одинаковый наряд. Тут у вас 2 варианта. Либо познакомиться с женщиной в том же наряде и отлично провести весь вечер вместе. Либо подчеркнуть свой стиль интересными аксессуарами. Их желательно иметь в сумочке, на всякий пожарный.
- Если у вас острые черты лица, модельный рост и фигура – выбирайте бижутерию в виде различных геометрических фигур.
- Дополняйте платье макияжем. Можно добавить блеск на веки, вывести красивые стрелки цветом под ваше платье.
- Маникюр тоже должен подходить под общий вид девушки, но не акцентировать на себе внимание.
Эксперты не рекомендуют надевать красное платье, поскольку оно слишком привлекает внимание всех сотрудников. Корпоратив – не лучшее время, чтобы бороться за мужские сердца. Зато развлечься, отдохнуть от рутинной работы на нем – верное решение. Поэтому не пытайтесь перекрыть своим непревзойденным видом начальство или подруг. Проведите это время комфортно, весело и не отказывая себе в развлечениях.