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3 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

в чем пойти на корпоратив женщине ,pixabay.com

Согласитесь, большинство женщин любят выглядеть лучше всех в любом социальном круге. Они стараются выбрать самый подходящий наряд, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою красоту. Но, собираясь на корпоративные праздники, у девушек возникает вопрос: «Что надеть на корпоратив и не обидится ли начальница, если красоткой вечера стану я?»

Для решения этой проблемы, мы нашли полезную информацию и советы от стилистов. Она поможет вам выбрать платье или костюм, обновить свой гардероб.

Помните, не так имеет значение дорогая одежда или нет, как манера вашего поведения в обществе. Ровная спинка, гордая походка, блестящая улыбка и целеустремленный взгляд – сразит всех наповал. А одеяние вечера добавит изюминку и волшебство к вашему образу.

Образ на корпоратив, особенности.

Как одеться на корпоратив в Новый год?

Брючный костюм на корпоратив, да или нет?

Как выбрать платье на корпоратив?

Как обыграть черное платье на корпоративе?

Одежда на корпоратив, что не стоит надевать: Не рекомендуем выбирать наряд со слишком глубоким декольте. Забудьте про широкие вырезы на спине и по бокам, поскольку корпоративная вечеринка – официальное мероприятие коллег, а не поиск мужей. Не желательно отдавать предпочтение мини-юбкам, если вы только не хотите, чтобы сотрудники не давали проходу. Стильный образ на корпоратив у девушек должен выглядеть дерзко, при этом элегантно. Нервничать из-за завистливых взглядов коллег-женщин – не стоит. Ведите себя, как всегда. Оставайтесь позитивной и открытой, тогда вечер точно пройдет удачно!

В чем идти на корпоратив, основы образа

Если вы сотрудница крупной корпорации, то волноваться за дресс-код – точно не придется. Фирмы, когда устраивают подобные мероприятия, ставят условия внешнего вида. Но, работая в небольшой компании можно пофантазировать и создать свой стиль самостоятельно.

Успешный образ – это…

Подчеркнутая фигура. Подойдет платье футляр, юбка-карандаш с блузкой, приталенный брючный костюм. У вас пышная фигура – отлично! Наденьте пояс на удлиненное платье, так получится визуально сделать талию уже.

Правильная длина. На корпоратив можно выбрать 2 варианта: платье в пол, наряд чуть выше колена. Длинное платье добавит грации и стройности, а юбка выше колен, сможет выявить красивые тонкие икры. Прическе тоже стоит уделить внимание, под длинное платье сделайте высокую посадку волос или накрутите локоны.

На корпоратив можно выбрать 2 варианта: платье в пол, наряд чуть выше колена. Длинное платье добавит грации и стройности, а юбка выше колен, сможет выявить красивые тонкие икры. Прическе тоже стоит уделить внимание, под длинное платье сделайте высокую посадку волос или накрутите локоны. Цвет стиля. Корпоративы, как правило, проводятся вечером в ресторанах или кафе. Следовательно, стиль должен быть вечерним. Не одевайте ярко желтые, зеленые, оранжевые наряды. Присмотритесь к темно-синему, красному, бежевому, белому, черному одеянию. Обратите внимание на обувь. Она должна гармонировать с подобранным цветом одежды. И для утонченности иметь тонкий каблучок.

Корпоративы, как правило, проводятся вечером в ресторанах или кафе. Следовательно, стиль должен быть вечерним. Не одевайте ярко желтые, зеленые, оранжевые наряды. Присмотритесь к темно-синему, красному, бежевому, белому, черному одеянию. Обратите внимание на обувь. Она должна гармонировать с подобранным цветом одежды. И для утонченности иметь тонкий каблучок. Брючный костюм. На 2019-2020 год такой образ остается в тренде. Это удобно и эстетично выглядит на худых девушках. Наденьте тоненькую блузку или белый топ, широковатый костюм, подходящие по цвету туфли или даже белые кроссовки. Особенно костюм подойдет под короткую стрижку и длинные серьги. Так вы сможете подчеркнуть вашу шею и острые черты лица.

Любой стиль дополнят украшения, запах духов и вечерний макияж. Не забудьте про аксессуары в виде небольших сумочек, незаметных заколок. Главное правило удачного образа – не думать о том, какой у вас вид на протяжении всего вечера. Вам должно быть комфортно, удобно и гармонично в своем наряде. А вообще, на всякий случай, в гардеробе надо иметь «маленькое черное платье». Оно подойдет под различные мероприятия и станет палочкой выручалочкой.

В чем пойти на новогодний корпоратив ТОП-3

Не секрет, что корпоративы проводят редко, но метко. Поводом может стать: Новый год, открытие отдела, проводы старых ценных сотрудников или день рождение фирмы. Но маленькие компании не могут позволить праздновать события каждого дня, поэтому все сотрудники ждут – НОВЫЙ ГОД. Там ваша фантазия может отыграться на полную. Но выбирать наряд надо исходя из места проведения вечеринки. Чаще всего – это ресторан. Предлагаем рассмотреть 3 сногсшибательных вида и подобрать что-то на свой вкус.

Фигурка позволяет надеть платье-футляр – сделайте это! Подойдет длина миди в яркой, или блестящей интерпретации. Перестаньте бояться цветных и броских вещей, ведь новый год - это время веселья. Обратите внимание на платье с пайетками. Оно остается в трендах на протяжении 20 лет. Блеск наряда лучше располагать подальше от лица. Поэтому купите юбку карандаш и скомплектуйте ее с черной или белой блузкой. Если вам будет комфортно - на ноги надевайте высокий каблук, только сочетайте его с цветом верха. Добавьте аксессуары и красочный макияж, но не переборщите! Брючный наряд на корпоратив – настоящая палочка выручалочка. Но не ищите «дешево и сердито», вложите в покупку душу и удовольствие. Бесформенные наряды из трикотажа, странные принты на одежде – разрушают образ. Найдите свободные, расклешенные брючные штаны хорошего пошива. Или поищите брюки-палаццо. Наверх наденьте блузку любого цвета, главное, чтобы вид был гармоничным. В качестве аксессуара используйте небольшую брошку, или длинную подвеску. На ножки подойдут лабутены, белые кроссовки. Образ будет сочетаться с локонами и легким вечерним естественным макияжем. Какое платье одеть на корпоротив – маленькое черное платьице. Данный образ при любых обстоятельствах попадает в ТОП-10 самых стильных нарядов. Не имеет значения, где праздновать и какой повод события – черное платье должно быть в гардеробе у каждой. Оно способно воплотить женственность, подчеркнуть красивые очертания тела, добавить изысканности и быть уместным всегда. Приобретайте модель чуть выше колен, миди. Отлично будут смотреться платья с рукавами и без. Изюминкой образа станет вставка из сетки на спине, по бокам. Но не забывайте – никакого откровения, только веселье. Также на черных платьях хорошо смотрятся пайетки, вышивка, стразики. Длина, как вы поняли тоже универсальная и сугубо на ваш вкус. Туфли – черные, на высоком каблучке. А если хотите более удобный вариант – надевайте балетки-лодочки.

Одежда на корпоратив для женщин, как ее обыграть?

Девушки, которые работают в больших корпорациях, иногда могут выбрать одинаковый наряд. Тут у вас 2 варианта. Либо познакомиться с женщиной в том же наряде и отлично провести весь вечер вместе. Либо подчеркнуть свой стиль интересными аксессуарами. Их желательно иметь в сумочке, на всякий пожарный.

Если у вас острые черты лица, модельный рост и фигура – выбирайте бижутерию в виде различных геометрических фигур.

Дополняйте платье макияжем. Можно добавить блеск на веки, вывести красивые стрелки цветом под ваше платье.

Маникюр тоже должен подходить под общий вид девушки, но не акцентировать на себе внимание.

Эксперты не рекомендуют надевать красное платье, поскольку оно слишком привлекает внимание всех сотрудников. Корпоратив – не лучшее время, чтобы бороться за мужские сердца. Зато развлечься, отдохнуть от рутинной работы на нем – верное решение. Поэтому не пытайтесь перекрыть своим непревзойденным видом начальство или подруг. Проведите это время комфортно, весело и не отказывая себе в развлечениях.