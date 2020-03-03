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Зачем Сталин и Ворошилов сочинили миф о неприступной «линии Маннергейма»?

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новая газета»

Зачем Сталин и Ворошилов сочинили миф о неприступной «линии Маннергейма»?
Советский лидер Иосиф Сталин, globallookpress.com

Миф о неприступности «линии Маннергейма» сочинили власти СССР, чтобы оправдать неудачи Красной Армии на начальной стадии советско-финской войны 1939 – 1940 годов. Такое мнение высказано в публикации, размещенной на страницах отечественных СМИ.

Как пишет «Новая газета», к сотворению «саги» о «грандиозных» укреплениях, построенных в Финляндии, имели непосредственное отношение высшие руководители СССР – фактический глава государства Иосиф Сталин и нарком обороны Климент Ворошилов. По мнению автора материала, миф придумали для того, чтобы скрыть реальную причину первоначальных неудач в ходе конфликта. В качестве таковой в публикации названы репрессии в Красной Армии, которые предшествовали войне с финнами.

 

ДЦ

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