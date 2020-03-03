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Павел Грудинин "отжал" у бывшей жены парикмахерскую. Мелкая месть за потерянный совхоз

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Грудинин

О противостоянии супругов Грудининых, мы писали не раз. Она разделила не только семью – сыновья оказались по разные стороны баррикад, развод ударил и по жителям совхоза имени Ленина, большинство из которых встали на сторону Павла Николаевича.

Бывшая жена Ирина Грудинина получила 2/3 акций совхоза, потому что женщина — инвалид II группы, и отдала их в управление третьим лицам. Хозяин клубничного царства не смог с этим ничего поделать, но и смириться не захотел.

Он вспомнил, что у жены была парикмахерская с солярием, маникюром и другими радостями и практически отнял ее, пишет канал «Mash». Точнее, Ирине остались всего лишь 33 % цирюльни в совхозе. Вот такая мужская месть.

БИ

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