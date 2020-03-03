Добыча рыбы в азовских лиманах запрещена в период с 1 марта по 31 мая

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3 марта 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии с п. 47.8 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293 с 1 марта по 31 мая азовские лиманы Краснодарского края являются запретными для добычи (вылова) водных биоресурсов.

Кроме того, с 25 марта по 30 апреля добыча (вылов) водных биоресурсов запрещена на водоемах и каналах Азово-Кубанских нерестово-выростных хозяйств или их частях, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.

Таким образом, граждане осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов, по незнанию или намеренно допустившие нарушение указанных требований Правил рыболовства в регионе, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.