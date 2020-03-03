Даны полномочия предотвращать наводнения

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3 марта 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На еженедельной планерке, которую провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко, депутаты рассмотрели вопрос о предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Участие в обсуждении приняли краевые министры природных ресурсов Сергей Ерёмин и ГО и ЧС Сергей Штриков, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Юрий Рысин, замруководителя Кубанского бассейнового водного управления Юрий Лукшин. На территории Краснодарского края, как известно, расположено большое количество рек, лиманов, озер, водохранилищ и других водных объектов. По словам Юрия Бурлачко, высокие паводки на реках не только наносят огромный материальный ущерб, но и приводят к человеческим жертвам. — В этой связи особенно остро стоит вопрос необходимости решения проблемы деградации водных объектов, принятия комплекса действенных мер по предотвращению последствий наводнений, – отметил спикер ЗСК. Проведение этих мероприятий отнесено к полномочиям в области водных отношений, переданным субъектам Российской Федерации. Их финансирование осуществляется из федерального бюджета. — Более того, с 1 января 2021 года данные полномочия расширяются и будут распространены также в отношении внутренних морских вод в соответствии с изменениями, внесенными в Водный кодекс Российской Федерации, – подчеркнул Юрий Бурлачко. С информацией по обсуждаемому вопросу выступил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин. По его словам, меры по предотвращению негативного воздействия вод включают в себя увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление, укрепление берегов и другие работы. В 2019 году выделенные на эти цели средства федерального бюджета в объеме более 34 млн рублей позволили завершить расчистку русла р. Абин Абинского района и приступить к расчистке русла р. Чамлык в ст. Чамлыкская Лабинского района. Вместе с тем, как отметил министр, край испытывает потребность в увеличении средств федерального бюджета на эти цели и прикладывает к решению этой задачи все имеющиеся ресурсы. Так, после ряда наших обращений в этом году краю дополнительно выделено 9,3 млн рублей. Это даст возможность продолжить работы на р. Чамлык, начать расчистку русла р. Шедок в Мостовской районе и выполнить проектные работы по чистке трех рек на побережье. Что касается мероприятий по предотвращению подтоплений на морском побережье, Сергей Еремин констатировал, учитывая значительную протяженность береговой линии морей в крае, для проведения таких работ потребуются финансовые средства, многократно превышающие выделяемые в настоящее время. И регион намерен активно взаимодействовать с Правительством и Госдумой в решении этого вопроса. Позицию комитета по обсуждаемой теме изложил его председатель

Александр Джеус. По словам депутата, комитет и профильное министерство продолжат работу с Федеральным агентством водных ресурсов по привлечению дополнительных федеральных средств на реализацию переданных полномочий. Также комитет настаивает на изучении совместно с муниципалитетами вопроса о количестве участков побережья, нуждающихся в защите от морского воздействия, их протяженности и предполагаемой стоимости этих работ. Помимо этого, требуют внимания и финансирования такие вопросы, как расчистка русел рек от поваленных деревьев и древесных остатков, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также реабилитация степных рек края. На совещании было отмечено, что вопрос осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий неразрывно связан с проводимой департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края работой по определению границ зон затопления, подтопления территорий в границах населенных пунктов Краснодарского края. Об этом рассказал руководитель департамента Юрий Рысин. Так, в настоящее время проект находится на согласовании в федеральных ведомствах. Предстоит утверждение в Федеральном агентстве водных ресурсов и постановка на кадастровый учет. Эта работа будет завершена во втором квартале текущего года. По словам главы департамента, на уровне региона потребуется внести корректировки в генеральные планы территорий в соответствии с утвержденным проектом. — Негативное воздействие вод имеет не только прямые, но и косвенные последствия. Мы провели колоссальную работу. Определили места подтоплений. Это позволит принять все меры для уменьшения негативного воздействия в будущем, – подчеркнул спикер ЗСК. Высказанные мнения и предложения по теме обсуждения нашли отражение в принятой депутатами резолюции. В ней также даны рекомендации профильным министерствам и ведомствам об усилении работы по защите территорий и населения края от негативного воздействия вод.