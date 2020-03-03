Благодаря ОНФ в Краснодаре отремонтирована ливневка на Ставропольской

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3 марта 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

После замечаний активистов ОНФ в Краснодаре отремонтирована ливневка на Ставропольской, не справлявшаяся с потоками дождевой воды.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта помогли обустроить ливневую канализацию на улице Ставропольская и на пересечении улицы Ким с переулком Угольный в Краснодаре. Благодаря ОНФ жители могут безопасно пересекать проезжую часть на пешеходном переходе, где образовывалась лужа.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители микрорайона Дубинка с просьбой решить проблему с ливневой канализацией, которая не справлялась с потоком воды. В итоге в дождливую погоду на дороге образовывалась лужа, которая заливала пешеходный переход. Жителям приходилось обходить ее между остановившимися автомобилями, что создавало угрозу их жизни.

«В Краснодаре остро стоит вопрос с организацией ливневой канализации. В региональный исполком неоднократно поступали жалобы от жителей, проживающих в данном районе. Хочется отметить, что самым значительным недочетом является то, что система отведения воды не продумана не только во дворах, но и на дорогах с большим потоком машин», - прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае Владимир Темченко.

ОНФ будет продолжит держать на контроле организацию ливневой канализации на других участках дорог в регионе.