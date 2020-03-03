Рейды по нерадивым родителям

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3 марта 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Темрюкском районе Краснодарского края судебные приставы проводят рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженностей по алиментным платежам. Представители закона «навещают на дому» граждан, забывших о родительских обязанностях, вручают им уведомления составляют акты описи и ареста имущества.

Только в течение одного рейда составлены протоколы о привлечении двоих безответственных отцов к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Оба неплательщика алиментов получили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Также приставы снова напомнили должникам, что, в случае дальнейшего игнорирования родительских обязанностей их ждет новое наказание, но уже по уголовной статье.