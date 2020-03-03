Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты

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3 марта 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Объявлен старт очередного грантового конкурса «Зеленая волна», победители которого смогут получить до 50 тыс. рублей для озеленения и благоустройства открытых общественных пространств.

В 2019 году в рамках конкурса открыто новое направление – «Экоинициатива», нацеленное на экопросвещение горожан и внедрение методик экологичного потребления. Победившие проекты в данной области смогут претендовать на поддержку до 150 000 рублей.

География конкурса «Зеленая волна» охватывает следующие регионы присутствия компании: г. Волгоград, гг. Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), г. Новокузнецк, пгт.Белогорск (Кемеровская область), г. Красноярск, г. Ачинск и Ачинский район, г. Дивногорск, пгт.Таежный, Шарыповский район (Красноярский край), г. Бокситогорск (Ленинградская область), г. Кандалакша (Мурманская область), гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск (Свердловская область), г. Саяногорск (Республика Хакасия).

К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.

Прием проектных заявок продлится с 25 февраля по 23 марта на онлайн-платформе https://grants.fcsp.ru/. Следующий этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. А победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года.

В Волгограде презентация конкурса и расширенная консультация состоится 4 марта 2020 года в 16.30. в Региональном волонтерском центре ул.Пархоменко д.5.

С 3 по 11 марта 2020 г. пройдет серия вебинаров с вдохновляющими лекциями экспертов по темам, связанным с направлениями конкурса.

3 марта в 10.00 ч. МСК. "Озеленение: какие саженцы лучше выбрать", Полина Варыгина, инженер садово-паркового строительства, ландшафтный дизайнер садовой компании «Клен».Ссылка на трансляцию https://youtu.be/KQTwgcfdHIE

6 марта в 12.00 ч. МСК. «Волонтерские экопроекты: успешные кейсы», Роман Саблин, сооснователь компании "Зелёный Драйвер",www.greendriver.ru, Школы экотренеров www.ecotrener.ru и Школы экологистов www.школа-экологистов.рф, автор книги "Зеленый Драйвер. Код к экологичной жизни в городе". Ссылка на трансляцию https://youtu.be/Y6Zdl3e9mLY

«Конкурс «Зелёная волна» стал весенней традицией в городах присутствия РУСАЛа. С 2017 года при грантовой поддержке компании было высажено более 11 000 деревьев в 17 городах России – а это десятки зелёных уголков, созданных на городских улицах, ухоженных дворовых площадок и уютных мест для семейного отдыха. В этом году мы также готовы поддержать инициативы, которые привлекут большее внимание к теме сохранения окружающей среды и помогут внедрить экологические практики в повседневную жизнь горожан», - комментирует Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.