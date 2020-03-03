В Челябинске разработали новый генплан

//Общество 13+

3 марта 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Особое внимание разработчики уделили на развитие общественного транспорта. Также в новом документе учли все пожелания горожан.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», в ближайшее время генплан направят главе Челябинска Наталье Котовой, которая либо отправит его на доработку, либо представит на обсуждение депутатов Гордумы. Согласно новому генплану, в ближайшие 20 лет в Челябинске появится 68 новых скверов и парков, документ предусматривает строительство всех запланированных школ и детских садов. Предусмотрена чистка и восстановление всех водоемов города. Особые акценты сделаны на грамотное использование территорий — не секрет, что в Челябинске много площадей, которые не используются рационально. Ветхо-аварийное жилье будет расселяться, на его месте появятся новые комфортные кварталы. В приоритете — развитие общественного транспорта, особенно, трамвайной сети.

Документ обсудили общественники на встрече в редакции «Аргументов и фактов».

«Генплан должен быть увязан со стратегией, которая у нас, к сожалению, отсутствует, - говорит Максим Бодрягин, член Общественной палаты Челябинской области, представитель «ОПОРЫ РОССИИ». - Это документ, после которого идут стадии проектирования и финансирования, которые должны попасть в бюджет. Без генплана никак не может сформироваться бюджет, и городу неоткуда будет брать деньги на проекты».