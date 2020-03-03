Народ. Хождение во власть

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3 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели», Павел САВВИН ]

Фото: соцсети

В истории России много событий великих и малых, важных и значимых для империи. Много чего выпало этой стране, её стали считать непобедимой, которую « умом не понять, простым аршином не измерить». (Ф. И. Тютчев)

Особость этой страны становится более понятной, если проследить, как исторически складывались отношения народа и власти.

Что такое народ?

По Аристотелю («Политика») ̶ «В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между первыми и вторыми».

Третьи ̶ это необременённые богатством и властью слои ̶ средний класс, это народ, имеющий свои морально - нравственные ценности, отличающиеся от оных других сословий. Средний класс, в том числепролетариат, является основным производителем и потребителем всей продукции в обществе и основной политической базой власти, активно проявляется во всех сферах общественной жизни.

Власть - очень состоятельная и правящая часть общества в большей части живёт в своём мире, в котором ей дозволено всё. Поэтому и возникло в веках недоверие народа к первому сословию, вообще, к богатеям и писанным им законам.

У русского народа за многие века сложился свой национальный характер, недоступный пониманию европейцев, озабоченных обогащением, собственничеством. Обогащение и право собственности никогда не было в чести у этого народа.

Исторических поворотных моментов в отношениях народа и власти было не так уж много. Когда-то было так, что на Вече люди выбирали князей и снимали неугодных. Показалось князьям, что не должны они зависеть от воли народа, как это было установлено верой, неправильная такая вера, надо дать ему другого Бога, такого, чтобы он защищал княжескую власть от народа, и чтобы на вече их не могли снимать.

Такого Бога нашли и стране навязали иную веру как бы для просвещения народа. По этой вере появились просветители, принёсшие с собой новые порядки, прививались «ценности», чуждые народу, имевшему свою древнюю справедливую религию. У людей отняли их веру, вынули душу. Лишь в течение многих веков новая вера была адаптирована и прижилась только потому, что у неё оказались общие корни с древней религией, чаяния правды и справедливости.

Страна прирастала новыми землями, многие народы приходили под её защиту, империя разрасталась, крепчала Обширная территория, богатые недра не давали покоявоинственныминоземцам, и народ каждый раз отстаивал страну.

Прошли века и по разным причинам, больше из-за «собственных её идиотов» (выражение А. В. Суворова), рухнул трон империи великой.

Другие правители пришли строить новую жизнь, без Бога, дать народу свободу, равенство, братство, землю, фабрики, заводы и пр.

От каждого по способностям, каждому по труду.

Провозглашённая народная власть оказалась успешной. За короткое время страна восстановилась от смены правителей, войн, разрухи, было налажено бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, жильё, обеспеченная старость, полный социальный пакет. Страна перестала зависеть от финансового капитала, стала ядерной и первой космической державой.

Откуда ни возьмись обрушилась новая беда сродни старой.

Престарелые правители не справились с управлением централизованным плановым хозяйством, не выдержали испытание властью,потеряли идеологический стержень.

Появился первый президент, он отправился к соседям поучиться править, хотяу страны учились другие народы, как строить новую жизнь. Заграница подсказала президенту, что страна отсталая, нет у неё демократии, плюрализма.

Президент решил, что страна не доросла до его уровня правления, и пошло просвещение народа, демократизация.

За короткое время просвещённого правления страна была поднята на такой уровень, что уже нечем стало управлять – не было самого необходимого, что надо людям для выживания.

Тогда пришёл другой президент, правильный. Он решил, что страна слишком велика и поделил её, для своего правленияоставилчасть.

Так государство было развалено на куски, ранее веками входившие в империю. Поехал и этот президент за тридевять земель поучиться, и там ему сказали, что фабрики, заводы и прочее добро у народа надо отнять, передать новым владельцам – господам, а они-то уж будут управлять хозяйством как надо.

Так и порешили против воли народа. Новоиспечённые господа организовали разбойный отъём собственности согласно новой конституции, приватизация называется. По стране как Мамай прошёл. Рушились целые отрасли промышленности, социальная сфера, страна попала в полную зависимость от импорта.

Потом второй президент передал власть уже третьему президенту, при котором эти процессы продолжились.

Вороватые господа весьма умножились, нажитое «непосильным трудом» богатство по-прежнему хранили подальше от народа, за границей, и деток своих там стали учить.

А страной решили управлять по наставлениям заграницы – все эти советские социальные пережитки перевести на платную основу, в хозяйство денег не давать, чтоб не было инфляции и никакого роста экономики, а людям обещать светлое будущее.

Замороченный народ теперь не знает, как жить, что строить – не капитализм же, его пережили. В богатейшей по всем ресурсам стране экономика стала застойной и вместо порядка в ней воцарился управляемый извне хаос.

Так из краткого экскурса в историю проявились всего четыре этапа, имеющих судьбоносное значение и влияние на отношения народа и власти:

первый - власть народа – Вече;

второй – власть князей от Бога (христианизация), недоверие народа власти;

третий – построение социализма без Бога, народ доверился власти;

четвёртый – падение социализма, развал страны, возврат к капитализму,

недоверие народа власти.

История показывает, что во все времена государство бывает успешным только тогда, когда народ доверяет власти, но это может быть, если власть служит народу.