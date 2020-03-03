Музыкальный фестиваль Alfa Future People Snow Edition прошел в горах Сочи

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3 марта 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Самый зимний музыкальный фестиваль Alfa Future People Snow Edition прошел на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Он состоялся при поддержке Альфа-Банка, вырос и изменился. В этом году на горных склонах звучала не только электронная музыка, но еще хип-хоп и техно. Разные музыкальные жанры объединяли тысячи гостей фестиваля.

В этом году лайнап фестиваля стал гораздо больше. Двадцать российских и зарубежных музыкантов в течение трех дней выступали на трех сценах Alfa Future People Snow Edition. Днем диджеи играли энергичные сеты на апре-ски площадке Patriot Stage. Вечером гости фестиваля собирались в «Роза Холл», где всю ночь работали главные сцены. Хедлайнерами этого года стали основатель The Prodigy Leeroy Thornhill, самый скоростной рэпер Ocean Wisdom, ветеран техно-музыки Derrick May и американский EDM-дуэт Krewella.

Послушать сеты известных диджеев и покорить склоны приехали актриса Анна Цуканова-Котт с сыном, актер Роман Маякин с сыном, телеведущий и музыкант Антон Лаврентьев, актер студии Дмитрия Брусникина Гладстон Махиб, телеведущий Петр Романов и звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина.

Партнером Alfa Future People Snow Edition 2020 стал бренд myblu. На стенде компании гости могли опробовать новые стильные системы электронного испарения, не отрываясь от любимых занятий. Заряд бодрости гостям AFP давал энергетический напиток BURN. Компания давно поддерживает независимых электронных музыкантов, российскую хип-хоп культуру, уличное искусство и их поклонников.