В Роструде напомнили, что россиян ждут длинные выходные в честь 8 марта

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2 марта 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Так как праздничный день - 8 марта - в текущем году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 9 марта. В результате рабочая неделя у россиян сократится до четырех дней - с 10 по 13 марта.

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в честь Дня весны и труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. Дополнительные выходные получаются из-за переноса выходных 4 и 5 января, совпавших с новогодними праздниками.