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Российские звезды НХЛ блистают с новой силой

, 22:19 [ «Аргументы Недели», ]

Российские звезды НХЛ блистают с новой силой
Александр Овечкин, globallookpress.com, © Vit Simanek

Российские хоккеисты не перестают удивлять своих фанатов и вновь проявляют свое мастерство в НХЛ. Два гола и передача Александра Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Миннесотой", Артемий Панарин продлил результативную серию до рекордных в карьере 13 матчей. Илья Ковальчук набрал первое очко в составе "Кэпиталз", а нападающий "Девилз" Никита Гусев продлил результативную серию до рекордных в карьере шести игр. 

«Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз» (3:4)

Александр Овечкин 3 (2+1)

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче сделал дубль, забросив две шайбы за три минуты, а также отличился блестящей комбинации с участием Кузнецова и Ковальчука, явив миру долгожданную Русскую тройку. Также Александр ассистировал на победный гол Тома Уилсона в третьем периоде и был признан первой звездой матча. Победные шайбы стали для него 44-ой и 45-ой в сезоне, и в гонке за «Морис Ришар Трофи» он теперь делит второе место с Остоном Мэттьюзом. 

Илья Ковальчук 1 (0+1)

Илья Ковальчук, globallookpress.com, © David Kirouac/Icon Sportswire vi

Несмотря на то, что большую часть матча Илья Ковальчук провел в третьем звене, он все же больше четырех минут играл в Русской тройке с Овечкиным и Кузнецовым. Комбинация на второй гол Овечкина была по-настоящему красивой и помогла Ковальчуку набрать первое очко в составе "Вашингтона", хотя в остальном он был не слишком заметен. Главный тренер «Кэпиталз», так прокомментировал игру хоккеистов: "Мне хотелось попробовать их втроем. Мне нравится, что у Ковальчука в каждом матче много моментов, просто пока ему не удается забить. Такого игрока вообще приятно иметь в составе".

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Филадельфия Флайерз» (3:5)

Артемий Панарин 2 (0+2)

Артемий Панарин,  globallookpress.com,© Alexander Kulebyakin

«Филадельфия Флайерз» на своем льду обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Панарин сделал две передачи в большинстве и продлил результативную серию до рекордных в карьере 13 матчей. Это также самая длительная действующая серия в лиге. Российский нападающий теперь имеет в активе 88 (32+55) очков в 63 матчах нынешнего сезона. Он установил новый личный рекорд по набранным очкам в сезоне. Российский форвард вышел на третье место спора лучших бомбардиров сезона. Позади него остался Коннор Макдэвид (89), а впереди остаются только Давид Пастрняк (91) и Леон Драйзайтль (102). 

Никита Гусев 1 (0+1)

Никита Гусев,  globallookpress.com© Maksim Konstantinov

Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" в овертайме проиграли "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 3:2. Не смотря на проигрыш, в матче отличился российский форвард Никита Гусев (16). Нападающий продлил результативную серию до четырех матчей, в которых набрал семь очков (2 шайбы + 5 передач). Гусев сделал второстепенную передачу в большинстве на второй гол Павла Захи и продлил результативную серию до рекордных в карьере в НХЛ шести матчей. 

                                                                   

                                                                   

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