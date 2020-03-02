Министр благосостояния Латвии показала народу… «телеса»

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2 марта 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, фото соцсети

Многие латвийцы считают, что в стране не все благополучно с благосостоянием: большие счета за коммунальные услуги, приличные цены на продукты, невысокие пенсии и зарплаты. Видимо, они ошибались. С благосостоянием в Латвии все отлично! Это доказала глава ведомства Рамона Петравича.

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича любит выкладывать свои фото в социальные сети. И не просто фото, а с дальних морей, из теплых стран, с вечеринок и т.д. Недавно латвийские СМИ облетело фото, где министр с «открытой» грудью и с бокалом «согревающего» напитка очаровательно улыбается.

И вот еще одно фото: г-жа Петравича, обнажив свои ноги, позирует на яхте. Все бы ничего, но! Латвийцев призывают воздержаться от поездки в дальние страны. Мол, коронавирус свирепствует и следует быть предельно осторожными! Лучше уж дома посидеть! Так призывает Минздрав Латвии. Но то предостережение для простых жителей. Сексапильной Рамоне Петравиче закон не писан! Она сама «пишет» законы. Пока в Латвии зарегистрировали первый случай коронавируса, г-жа Петравича проводит свой отпуск в теплых странах. А что? Говорят же, что данный тип вируса «не уважает» тепло!