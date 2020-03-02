«Это вам за уйгуров». Интернет-агрессия из Синьцзяна продолжает нарастать

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2 марта 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Уйгуры-мусульмане, фото соцсети

Округ Синьцзян – один из самых проблемных районов в Китайской народной республике. Именно здесь проживают уйгурские народы, представители национальных меньшинств Китайской Народной республики. Уйгуры – древний тюркоязычный народ, известный ещё с самого начала 1-го тысячелетия. Упоминания о нём были ещё во времена великой Империи Хунну. Хунны были яростными людьми с северных территорий, постоянно угрожавшим Поднебесной.

Именно из-за их вторжений и была построена Великая Китайская стена. Уйгуры вначале были подданными хуннов, потом подчинялись Жужаньскому и Тюркскому каганату, а ближе к VIII столетию создали собственное государство. Уйгурский каганат просуществовал до тех пор, пока его не разгромили предки нынешних кыргызов. Но и после этого уйгуры так же продолжали существовать как племенные союзы. История этого народа очень велика. Они были едва ли не первыми в Китае, кто официально принял ислам. В XIX веке они вместе с другими повстанцами яростно боролись против династии Цин, а в XX-м изо всех сил пытались создать своё государство с республиканской формой правления. В 1949 году они были официально присоединены к КНР. Мао Цзэдун и правящая партия начали всячески притеснять уйгуров, даже больше чем династия Цин. До сих пор уйгурская проблема так и не решена. Ещё совсем недавно власти заявили о появлении среди этих народов фанатиков-экстремистов.

На данный момент в Поднебесной вовсю господствует эпидемия коронавирусной инфекции. Вирус начал своё распространение ещё в конце 2019 года. Сейчас ВОЗ объявила самый высокий уровень опасности. Ведь неизвестная зараза угрожает гибелью миллионов людей. К сожалению, всё это не слишком хорошо повлияло и на китайско-уйгурские отношения. Очень часто можно увидеть агрессивные комментарии от уйгурских меньшинств. Уйгуры на полном серьёзе обвиняют китайцев в кровавом геноциде. Коронавирусную эпидемию они именуют «божьей карой». В сети нередко встречаются комментарии от всевозможных экстремистов. «Это вам за уйгуров! Во имя Аллаха!» - пишут какие-то фанатики под видеоматериалами о китайской трагедии, «Будете все умирать в мучениях!». К великому сожалению количество таких интернет-хулиганов возрастает с каждым днём. Даже под русскими Youtube-материалами из Уханя умудряются возникать совсем нелестные комментарии. Агрессия и ярость буквально изливаются из этих троллей, продолжающих свою активность и по сей день. Впрочем, отчаянье уйгуров можно отчасти понять. Их действительно очень часто не только притесняли, но и даже уничтожали по этническим признакам, и это случалось на протяжении всей истории Китая. Однако проявлять подобное злорадство по отношению к умирающим в мучениях людям – всё же неправильно. Простые китайцы никак не отвечают за действия властей, и уж тем более не несут ответственность за прошлое тысячелетней давности.