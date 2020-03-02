В Госдуме заявили, что коронавирус не страшнее гриппа

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2 марта 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Изоляция из-за распространения в мире коронавируса России не грозит, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я бы не назвал это изоляцией России. Это общие меры безопасности, которые предпринимает наша страна для предотвращения распространения очередного вируса. Сегодня многие страны так делают. Мы не останавливаем деловое сообщение, мы временно останавливаем выдачу туристических виз», - прокомментировал свою точку зрения Чепа.

Он также добавил, что эта мера отчасти в общем тренде, но сегодня она, может быть, не лишняя. Пройдёт какое-то время – допустим, дней 10, и всё это изменится.