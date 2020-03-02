Борис Акунин: К Горбачеву я испытываю чувство благодарности

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2 марта 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Акунин, globallookpress.com, © Anatoly Lomohov

Борис Акунин в свое блоге высказался о своем отношении к Михаилу Горбачеву, которому сегодня исполнилось 89 лет. Писатель благодарен экс-президенту СССР за предоставленную свободу выбора.

Акунин рассказал, что как раз сейчас изучает массу материалов о Горбачеве. «Для меня качество государства определяется, в первую очередь, набором жизненных вариантов, имеющихся в распоряжении человека. Свободой выбора. А то, как ты ею распорядишься, это уже твои личные риски», - написал он. По мнению Акунина, свобода как огонь – можно согреться, а можно и сгореть.

Писатель признался, что ему горько, что мы недостаточно оценили и плохо воспользовались этой свободой. «Но это вина моего поколения, а не Горбачева. К нему я испытываю прежде всего чувство благодарности — за возможность распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению. У моих родителей такого шанса, в общем, не было», - подчеркнул он. Акунин пожелал Михаилу Сергеевичу здоровья и долгих лет жизни.

Источник: «Эхо Москвы»