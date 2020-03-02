Весенняя депрессия: как справиться с хандрой?

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2 марта 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Весенняя депрессия, фото соцсети

Вот и наступил месяц март. Первая капель, пение птиц, флюиды в воздухе. Увы, многих людей приход весны совсем не радует: раздражение, головная боль, хроническая усталость. Почему? Что за странные симптомы весной? Специально для «Аргументов Недели» терапевт, вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

-Марис, что за странные и непонятные симптомы весной: проснулся уже уставшим, голова болит, хандра накатывает? Стоит ли опасаться?

-Самое «неприятное» время для врачей – межсезонье. Уже и солнышко светит и весна в воздухе, а радости никакой нет. То голова болит, то бессонница, то аппетит ухудшился. И много других «радостей». Если нет иных причин после проверки у врача, то у вас несомненно весенняя депрессия.

-Мы недавно говорили с вами о зимней депрессии, но наступила весна и гормон счастья тут, как тут.

-Не думаю, что следует путать зимнюю и весеннюю депрессию. Приступы весенней апатии больше походят на эпидемию. Главная причина в том, что умом вы понимаете, что природа оживает, а ваш организм еще не готов принять это. Он «хочет» поспать, побаивается изменить привычный ритм. Только привык к зиме, а тут уже весна. Учитесь у природы! Она же в один момент «не оживает», а постепенно. Вот так и наш организм. Хандрим.

-И как справиться с хандрой?

-Могу сказать точно, что если у вас такое состояние, то вам не хватает витамина Д. Без него невозможно нашей нервной системе. Очень часто люди страдают в такой период низким давлением. А это зависит от атмосферного давления. Да, уже календарная весна, но солнышко светит еще редко, а пасмурная погода не в диковину, дождик моросит, прохладно. Хочется укутаться и спать. Какое же тут приподнятое настроение? Спад настроения, хандра и теплый чай. И если такое состояние затянется, то и до клинической депрессии рукой подать. А это уже очень серьезно. Тут уж без специалиста не обойтись.

-Сам человек может справится с весенней депрессией? Практические советы.

-Обратите внимание на свое питание: старайтесь не заниматься обжорством, но и не голодайте. Да, вы понимаете умом, что скоро вы откажетесь от зимней одежды и хотите быть подтянутыми, красивыми. Но голодание – вред для организма. Постарайтесь питаться 4-5 раз в день. В ваш рацион обязательно весной должны входить и мясо, и рыба, молочные продукты, овощи. Обязательно! Никакой голодовки в межсезонье. И физическая нагрузка должна быть адекватной. Меру знайте! Дайте организму приготовиться к весне. Желательно у тех, кому за 50 проверить сосуды. Не помешает.

-А как не пропустить клиническую депрессию?

-Тут поможет только специалист. Но! Если вы стали ощущать некую заторможенность, вялость, откровенное нежелание ко всему, безразличие, то это явный повод обратиться к семейному врачу или психиатру. Особенно, когда такое состояние затяжное.

-Многие люди «заедают» стресс шоколадом. Рекомендуете?

-А почему бы и нет! Но только черный и качественный шоколад. Но я предпочитаю яркие фрукты. Например, красные апельсины. Они есть еще в продаже. И в них гораздо больше витаминов, чем в оранжевых. И следует помнить, что совсем скоро солнышко будет светить ярко и радовать вас. Будьте здоровы!

-Благодарю за беседу.