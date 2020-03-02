Депутат: чем вызван порыв Министерства строительства и ЖКХ пересчитать плату за отопление в России

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2 марта 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по жилищной политике, и ЖКХ Павел Качкаев заявил, что перерасчет не является следствием именно этой аномально-теплой зимы 2019-2020 годов.

«Эта процедура записана в 354 постановлении, то есть не пересчитать они просто не могут. Делается акт сверки по окончанию отопительного сезона, подсчитывается баланс каждый год. Сейчас начисляли по среднему показателю потребления за предыдущий год, но в прошлом году зима была посуровее, чем в этом. Поэтому они обязаны сделать перерасчет в соответствии с законом, им деваться некуда», - объяснил Качкаев.