Как не утонуть в мусоре

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2 марта 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

В среднем вы ежедневно выбрасываете 1,3 кг мусора. За год накапливается до полутонны на каждого! Жители одной только России суммарно производят 70 миллионов тонн бытовых отходов в год. По весу это как семь тысяч Эйфелевых башен или десять пирамид Хеопса. По данным Greenpeace, перерабатывается и сжигается меньше 10%. Всё остальное попадает на свалки, отравляет почву, воду и воздух. Вы задумывались, что становится с мусором, который вы выбрасываете каждый день? И как в нем не утонуть?

У отходов, произведённых человеком, есть 3 пути: сжигание, свалка и переработка. Принятие закона по строительству мусоросжигательных заводов экоактивисты восприняли негативно, а жители поселений, рядом с которыми их планируют построить, вышли на митинги. Они считают, что вредные выбросы от сжигания мусора загрязняют атмосферу вредными веществами и вызывают онкологические болезни и врождённые аномалии.

Им выдвигают контраргументы, что заводы оснащены мощными фильтрами, которые улавливают все вредные частицы. Тем временем полигоны с мусором в России заняты уже на 90%. Кроме этого насчитывается более 60 тысяч несанкционированных свалок: в лесах, полях, на берегах рек. Там пищевые отходы взаимодействуют с остальными отходами и при разложении образуют свалочный газ. Он является парниковым газом и влияет на изменение климата. Основные компоненты газа – метан и диоксид углерода. А помимо них ещё до 140 токсичных веществ.

Самый безопасный и цивилизованный способ обращения с отходами, по мнению сотрудников Greenpeace, – это переработка. Однако на 2019 год национальным проектом «Экология» признаны эффективными только 15 проектов по обработке мусора. Они способны переработать лишь 3% от общего количества отходов.

Так что же делать с мусором, число которого растёт с каждым днём?

«Наряду с утилизацией уже накопленных отходов, нужно срочно сокращать образование новых. Многие заблуждаются в том, что сжигая и перерабатывая можно потреблять, как прежде. Нет! Нужно пересматривать образ жизни», – поделилась с «Аргументами недели» доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды Удмуртского государственного университета Ольга Дружакина.

«Мусорную» проблему не решить без активных действий со стороны государства. Но уже сегодня каждому человеку под силу повлиять на окружающую среду. Если мы хотим жить в чистом мире и дышать чистым воздухом, необходимо пересмотреть своё потребительское отношение к природе. Вместе с экспертом Ольгой Дружакиной мы составили список несложных экопривычек, которые помогут в борьбе за чистоту вокруг.

1. Отказ от одноразовых вещей. Мы используем пластиковый пакет для продуктов несколько минут, а для того чтобы он разложился, нужны сотни лет. Сейчас на кассах магазинов часто встречаются бумажные пакеты с пометкой «экологично». Но не спешите складывать сюда свои покупки. Да, разложится такой пакет быстрее, чем пластик, но для его производства и переработки нужно намного больше ресурсов. Отличная альтернатива – холщёвая сумка, а ещё лучше сумка из вторсырья. Главная задача – не забыть её дома перед походом в магазин. Многоразовая кружка для кофе спасёт планету от сотен бумажных стаканчиков в год. Каждую минуту в мире покупается миллион пластиковых бутылок, которые потом отравляют почву на свалках или попадают в мировой океан. Многоразовая бутылка для воды с собой сократит это число. Готовясь к празднику, не покупайте одноразовую посуду. Мойте руки под краном вместо влажной салфетки. Замените максимальное количество одноразовых вещей в жизни, чтобы разгрузить стремительно растущие свалки.

2. Разумные покупки. Перед тем, как приобрести вещь, подумайте, действительно ли она вам нужна. Возможно, у вас уже есть то, что выполняет её функцию. Не забывайте, что вещами можно обменяться. Дарите им вторую жизнь. Надоевшую одежду можно пожертвовать для благотворительности. В Москве сейчас работают пункты приёма «Добрые вещи», проект «Свалка». То, что носить уже нельзя, можно сдать на переработку, например в магазин H&M. Откажитесь от лишних продуктов, чтобы уменьшить пищевые отходы. Ходите в магазин со списком. Эта полезная привычка поможет сохранить не только окружающую среду, но и ваш бюджет.

3. Экономия ресурсов. Использование энергосберегающих ламп поможет сократить расход энергии в 4-5 раз. Для производства электричества теплоэлектростанции используют невозобновляемые природные ресурсы: уголь, газ, нефть и выбрасывают в атмосферу вредный углекислый газ. Пресная вода – тоже ограниченный ресурс. Поэтому важно сократить расход её бесцельного потребления. Выключая воду каждый раз, когда чистите зубы, вы уже экономите несколько литров воды.

4. Транспорт оставляет на земле ощутимый углеродный след (совокупность выбросов парниковых газов). Чтобы уменьшить его, можно иногда проехать на велосипеде вместо автомобиля или покупать продукты местного производства, которые не нужно доставлять из других городов и стран.

5. Сортировать мусор нужно, чтобы его можно было потом переработать. Выброшенная батарейка засорит 20 кв.м. земли или 400 литров воды, а разбитый градусник повысит содержание ртути в воздухе в 1000 раз. Отделять от общего мусора необходимо не только опасные отходы. Например, сложенный пищевой мусор вместе с картоном затрудняют переработку. Для производства вещей не нужно добывать новые ресурсы. Можно использовать то, что уже добыто. По подсчётам Greenpeace, из 25 пластиковых бутылок можно получить флисовую куртку, а 400 алюминиевых банок хватит на детский велосипед.