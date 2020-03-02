Психологи рассказали про дружбу в социальных сетях

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2 марта 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Друзья в социальных сетях давно не ассоциируются с офлайн-друзьями. Именно поэтому в России их чаще называют «френдами». Выбирая френдов, человек может руководствоваться разными стратегиями. Например, в зависимости от статуса – когда руководитель не желает «дружить» с подчиненными, а преподаватели со студентами. Или же в зависимости от желания стать популярным.

«У обмена дружбой ради лайков есть специальный термин – body whore. Это, к сожалению, отображает присутствующие у многих людей комплексы, когда им кажется, что большое количество подписчиков покажет их социальный статус», - говорит заместитель декана факультета психологии МГУ, Александр Рикель.