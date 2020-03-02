За 1,4 миллиона рублей блогер продала Первому каналу историю смерти своего мужа в бассейне с сухим льдом

//Общество 13+

2 марта 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

1,4 миллиона заплатил Первый канал и программа "Пусть говорят" за аптечного РЕВИЗОРРО Екатерину Диденко, на дне рождения которой погибли трое человек. Безутешная вдова не успев похоронить супруга, а он первым прыгнул в бассейн с сухим льдом и скончался от химичесого ожега и удушья, побежала "делиться болью" с многомиллионной аудиторией за деньги.

А до этого она снимала сторис из морга и пыталась выдавить крокодильи слезы. Кстати, в этом она преуспела - аудитория подписчикков увеличилась вдвое и все наперебой стали ее жалеть.

Продюсеры Первого и России-1 устроили ожесточенную схватку за эксклюзивное посещение Екатерины Диденко передачи и победу одержал Первый канал. В передаче «Пусть говорят» убитая горем вдова в подробностях рассказывала, как трое человек умерли у нее на празднике... и все это за 1,4 миллиона рублей, сообщает канад "Светские хроники".

Ну а затем девушка сходила и еще к Малахову. И тоже, скорее всего не бесплатно.