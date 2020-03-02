Эксперты изучают факт вброса панических слухов о коронавирусе в Москве

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2 марта 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Shen Bohan / globallookpress.com

Сотрудники Group-IB начали расследование по факту рассылки фейковых новостей о масштабном заражении жителей российской столицы китайским коронавирусом COVID-2019. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе компании.

По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, процитированного пресс-службой, сегодня специалисты выявили и проанализировали информационный вброс, согласно которому власти якобы скрывают сведения о массовом заражении коронавирусом москвичей. Задействовав технологии графового анализа данных, эксперты зафиксировали факт искусственного распространения голосового сообщения.

Сачков рассказал, что недостоверная информация распространяется через ботов в соцсети «ВКонтакте», а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах, на женскую аудиторию в интернете.

Гендиректор Group-IB добавил, что на данный момент выявлено свыше 9 500 постов, репостов, публикаций, транслирующих фейковую новость. Специалисты приступили к поиску исполнителей и заказчиков информационной атаки. Предполагается, что цель провокации – усилить панические настроения среди горожан.

Илья Сачков попросил жителей Москвы критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения новостей о COVID-2019 и соблюдать рекомендации медиков по профилактике болезни.