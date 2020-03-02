Феминисткам не понравились слова Зеленского

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2 марта 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Президент Украины попал в скандал. На встрече с шахтерами он отпустил шутку, которую тут же признали возмутительной. Зеленского обвинили в преступлении, которое на Украине сложно было себе даже вообразить, по крайней мере, до выходки украинского лидера.

Зеленский совершил невозможное. Он оскорбил женщин. Тут нужно сделать поправку, президент Украины оскорбил конкретных женщин, которые называют себя феминистками. По крайней мере, именно они и оскорбились.

«Вы же не женщина, Вы человек серьезный», — сказал Зеленский на совещании работников угольной отрасли и это оскорбило феминисток. Запись была обнародована в социальных сетях. Ее опубликовало сообщество феминисток.

На самом деле, на собрании произошла небольшая перепалка. Зеленский предложил высказаться какой-то женщине. Тут послышался мужской голос из зала, президент Украины его и перебил скандальным образом.

Феминистки тут же обвинили президента Украины в сексизме. Ну, и ладушки.

Ранее на Украине анонсировали публикацию, какого-то компромата на Зеленского. Это произошло после скандала с «пленками Гончарука». Премьер-министр опрофанился на закрытом совещании, где он признался в некомпетентности и нелестно отозвался о Зеленском.

Сексизма на Украине нет. По крайней мере, в перечне статей уголовного или административного кодекса. Есть хотелки феминисток.