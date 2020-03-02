"Водители Ferrari и Жигулей не могут платить одинаково", депутат предлагает привязать штраф за нарушение ПДД к стоимости авто

//Общество 13+

2 марта 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Александр Старовойтов предлагает привязать величину штрафа за нарушение ПДД к стоимости автомобиля, ведь по его мнению это не справделиво, когда водитель "Ferrari" и водитель "Жигулей" платят одни и те же деньги.

«Я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель "Ferrari" и водитель "Жигулей" должен быть наказан по-разному. Водитель «Жигулей» - пусть это будет условно тысяча рублей, для водителя Ferrari это может быть и 50 тысяч рублей. Вот тогда это будут действительно воспитательные меры и тогда это повысит свою эффективность в борьбе за безопасное дорожное движение», - заявил он.

"Предлагаемая депутатом Старовойтовым мера, скорее всего будет воспринята обществом пожительно, вот только как быть с самими народнми избраниками, которые рассекают на иномарках и нарушают правила чуть ли не на каждом перекресте?" - резонно спрашивают пользователи Сети.