"А я сейчас как чихну", в Сети обсуждают находчивую бабульку, которая заткнула за пояс полицейского

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2 марта 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Видео, где обычная питерская бабулечка креативно пообщалась с полицейским на марше памяти Бориса Немцова, позабавило пользователей Сети. Женщина очень серьезно предупредила стража порядка, что может чихнуть и тем самым нанести тому увечье.

"Не подходите, я просто предупреждаю. Вы близко стоите, а я чихну. Я сейчас могу чихнуть, я человек пожилой, а у вас пломбы выпадут потом – я буду виновата", – заявила женщина на марше Немцова полицейскому. На груди у нее висела табличка "Осторожно! У меня пластиковый стаканчик!" pic.twitter.com/7VS72tbrlr — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 29, 2020

"Креативная тетка, а полицейский выглядит глупо. Их уже в такой вонючий мусор превратили этими судами за избиение стаканчиком. Им самим не стыдно в этой форме топтаться?», «И куда денется ее креативность, когда ее ограбят и она придет писать заявление в полицию?», «Сейчас новый мем должен быть: «Не подходите, я сейчас чихну, а ведь я только вчера прилетела из Китая!», - комментирую видео пользователи Сети.