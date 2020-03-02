Ученые: обнаружена уникальная особенность собачьего носа

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2 марта 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Ученые из Университета Лунда в Швеции и Университета Этвоша Лорана (Венгрия) выяснили, что собачьи носы могут ощущать слабое тепловое излучение. Дело в том, что гладкая кожа на кончике носа этих млекопитающих всегда холоднее, чем температура окружающей среды.

Исследователи провели эксперимент. Они тренировали трех собак, чтобы те на расстоянии 1,6 м научились выбирать между теплым объектом и объектом, температура которого не превышает температуры окружающей среды. Все три собаки с заданием справились безошибочно, хотя действовали вслепую. Исследования с помощью МРТ также подтвердили эту особенность.