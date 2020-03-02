Масленица в центре Москвы превратилась в сцену из фильма ужасов из-за непогоды

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2 марта 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

Масленица в московском парке «Зарядье», фото из соцсетей

Планировалось, что акробаты в черных фраках будут изображать дирижеров во время народных гуляний и подсказывать москвичам и гостям столицы дорогу. Но из-за тумана, сильного ветра и дождя со снегом шоу выглядело это, мягко говоря, депрессивно.

Парящие дирижеры в «Зарядье» должны были стать гвоздем программы фестиваля «Московская масленица». Только представьте, артисты воздушного театра в красивых фраках и цилиндрах возвышаются на фоне собора Василия Блаженного – где еще такое можно увидеть!

Люди пришли вместе с детьми, чтобы насладиться зрелищем, но в итоге – психика не каждого ребенка выдержит такое. Зрелище получилось жутковатым. На сильно качающихся шестах циркачи, как только испортилась погода, превратились в мрачные фигуры, шатающиеся из стороны в сторону. И все это на фоне пасмурного неба. В соцсетях происходившее назвали «шоу смерти» и «балом сатаны».