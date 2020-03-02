Все новости >>

//Общество 13+

Появился ещё один вероятный заказчик убийства Влада Листьева и его преемника Олега Слабынько. Но он тоже мёртвый

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Появился ещё один вероятный заказчик убийства Влада Листьева и его преемника Олега Слабынько. Но он тоже мёртвый

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25 миллионов долларов?

Своё мнение по этому вопросу высказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ поэт и исполнитель Александр Новиков, который в шоу-бизнесе очень давно и очень много знает и дружил с Владиславом Листьевым. В тот период часто приезжал в Москву и даже останавливался у Листьева дома. "Я ему сказал, что тебя застрелят сразу как бабочку, как только коснётся денег больших. Он похвастался, что отменил все договоры и теперь за рекламу будут платить все и по новым расценкам. И я ему сказал, что вот здесь тебя предупреждать не будут", - вспоминает Александр Новиков.

После убийства Листьева на ОРТ пришёл новый генеральный директор, Олег Слабынько, и Новиков приехал к нему, сказал, что была такая договорённость у него с Владом Листьевым снимать клипы и крутить их на федеральном канале. Договорились. Ударили по рукам.  Но Олега Слабынько убивают в январе 1996 года точно так же как и Влада Листьева. Ему стреляют в голову и в грудь, почерк один.

По словам Новикова, в то время он раз 8 ездил в Лондон к Борису Березовскому. Тот ему отвечал, что  не имеет никакого отношения к убийству. Просто Влад перешёл дорогу людям, и Березовский его предупреждал не делать этого потому, что в этом секторе Березовский не влияет. Листьев вышел из-под контроля. Новиков потом спросил и про Олега Слабынько. Березовский ответил, что тот пошёл по тому же пути.

Рекламой в Останкино занималась фирма «Видео Интернешнл», принадлежавшая экс-министру печати России, главному имиджмейкеру Бориса Ельцина и первых 10-ти лет правления Владимира Путина - Михаилу Лесину.  Александр Новиков считает, что Борис Абрамович ему не врал. "Я могу ещё так судить потому, что я разговаривал с Владом, я разговаривал с Олегом, и я знаю причину. Мои подозрения, что это Лесин, что он прибирал этот бизнес огромный. У Лисовского был мизер, ему дали социальную программу, а Лесин брал самые большие куски".

Подробнее смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

//картина дня

В мире

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Окончательное отделение Донбасса от Киева станет прецедентом, который приведет к распаду украинского государства. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи. Абхазского политика из Сочи перевозят в Краснодар. Бжания…

Владимир Соловьев посоветовал всем россиянам купить недвижимость за границей. Если, конечно, у них на это хватит денег. Таким образом он ответил на вопрос своей огромной…

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25…

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал газетную новость о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия"…

Сообщается, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

//новости ан

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что последствия распространения коронавируса для российской экономики будут носить временный характер. Ведомство…

Французские и швейцарские власти дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения нового…

//новости ан

Представители компании Олега Тинькова «Тинькофф» прокомментировали сообщение, опубликованное на сайте Лондонской биржи, о том, что власти США собираются арестовать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан