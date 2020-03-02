Появился ещё один вероятный заказчик убийства Влада Листьева и его преемника Олега Слабынько. Но он тоже мёртвый

//Общество 13+

2 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25 миллионов долларов?



Своё мнение по этому вопросу высказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ поэт и исполнитель Александр Новиков, который в шоу-бизнесе очень давно и очень много знает и дружил с Владиславом Листьевым. В тот период часто приезжал в Москву и даже останавливался у Листьева дома. "Я ему сказал, что тебя застрелят сразу как бабочку, как только коснётся денег больших. Он похвастался, что отменил все договоры и теперь за рекламу будут платить все и по новым расценкам. И я ему сказал, что вот здесь тебя предупреждать не будут", - вспоминает Александр Новиков.



После убийства Листьева на ОРТ пришёл новый генеральный директор, Олег Слабынько, и Новиков приехал к нему, сказал, что была такая договорённость у него с Владом Листьевым снимать клипы и крутить их на федеральном канале. Договорились. Ударили по рукам. Но Олега Слабынько убивают в январе 1996 года точно так же как и Влада Листьева. Ему стреляют в голову и в грудь, почерк один.



По словам Новикова, в то время он раз 8 ездил в Лондон к Борису Березовскому. Тот ему отвечал, что не имеет никакого отношения к убийству. Просто Влад перешёл дорогу людям, и Березовский его предупреждал не делать этого потому, что в этом секторе Березовский не влияет. Листьев вышел из-под контроля. Новиков потом спросил и про Олега Слабынько. Березовский ответил, что тот пошёл по тому же пути.



Рекламой в Останкино занималась фирма «Видео Интернешнл», принадлежавшая экс-министру печати России, главному имиджмейкеру Бориса Ельцина и первых 10-ти лет правления Владимира Путина - Михаилу Лесину. Александр Новиков считает, что Борис Абрамович ему не врал. "Я могу ещё так судить потому, что я разговаривал с Владом, я разговаривал с Олегом, и я знаю причину. Мои подозрения, что это Лесин, что он прибирал этот бизнес огромный. У Лисовского был мизер, ему дали социальную программу, а Лесин брал самые большие куски".



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