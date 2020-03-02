В Новокузнецке спасли мужчину, который упал в мусоропровод

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2 марта 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что спасатели в Новокузнецке извлекли из шахты мусоропровода жилого дома мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

На место происшествия прибыло одно отделение пожарно-спасательной части № 5 города Новокузнецка. При помощи гидравлического инструмента сотрудники помогли человеку выбраться и передали его специалистам скорой помощи. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее Забайкальская железная дорога частично восстановила движение на перегоне Жипхеген - Хилок.