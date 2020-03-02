Международный фонд содействия развитию связей в области культуры, науки, образования, социальной сферы памяти А.Карлова

//Общество 13+

2 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве прошёл международный форум «Россия-Турция-Германия: дорогами дружбы», организованный Международным Фондом памяти Андрея Карлова. В нем приняли участие представители государственных структур и бизнеса, руководители городов и регионов, общественных организаций, учреждений культуры, деятели науки и искусства.

На пленарной сессии с приветствием выступила Почетный Президент Фонда памяти Андрея Карлова Марина Карлова. Она напомнила о роли «мягкой силы» в современном мире, необходимости осознания каждым человеком своей ответственности за вклад в укрепление мира и дружбы, призвала всех мировых лидеров и общественных деятелей помнить о мире и уважении друг друга, о главных принципах человечности и важности международной помощи.

Карлова Марина Михайловна

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар, выступая перед собравшимися, рассказал о сотрудничестве Турции с Россией и Германией. Господин Посол особо подчеркнул большую пользу народной дипломатии в развитии диалога между странами: «Первый международный Форум «Россия-Турция- Германия: дорогами дружбы» очень важен как новая коммуникационная площадка для представителей самых разных направлений деятельности трех стран. Здесь наметились новые планы и перспективные договоренности».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии отметил: «Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, трудно переоценить роль общественной дипломатии в деле укрепления фундамента межгосударственных отношений, продвижения положительной, устремленной в будущее глобальной повестки дня. Решению этих благородных задач призвана способствовать и ваша встреча, объединяющая представителей органов государственной власти, деловых, политологических, культурных кругов, а также широкой общественности России, Турции и Германии».

Кристиан Удэ, который 25 лет возглавлял мэрию города Мюнхен подчеркнул, что дружеские связи и культурное взаимодействие между некоммерческими организациями,

г.Москва, ул.Большой Овчинниковский переулок 16, тел.:(495) 95 12 000 www.karlovfond.org

городами-побратимами и народами играют решающую роль в снижении политической напряженности, которая может возникнуть между странами.

В рамках Форума прошли обсуждения по наиболее актуальным вопросам сотрудничества.

Участники сессии «Встреча мэров городов-побратимов России — Турции – Германии» обсудили роль сотрудничества городов-побратимов в развитии дружественных и культурных связей, механизмы этой работы в формате трех стран.

На сессии «Международное сотрудничество трех стран в гуманитарной области» проанализированы вопросы академического сотрудничества между странами, обмен студентами, образовательные проекты, издательская деятельность. Желающих выступить и поделиться опытом было так много, что мероприятие вышло далеко за пределы временного регламента.

Наки Карааслан

Сессия на тему «Экономическое сотрудничество Россия-Турция-Германия» объединило представителей крупнейших немецких и турецких промышленных и финансовых компаний, работающих в России, а также аналитиков различных сфер деятельности. Участники обменялись мнениями, видением того, как три страны могут создать синергию в экономической сфере и повлиять на развитие трехсторонних отношений.

На Форуме в торжественной обстановке подписаны соглашения о сотрудничестве между Международным Фондом памяти Андрея Карлова и «Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Национальной Ассоциацией в области донорства и трансплантологии, Частной Московской международной школой в г. Анталия.

Работу Форума освещали представители крупнейших информационных агентств и других центральных СМИ.

Приветствие участникам Форума с пожеланием успешной продуктивной работы прислали руководители многих регионов и городов России, Турции и Германии.

Председатель Совета Фонда памяти Андрея Карлова Наки Карааслан поблагодарил всех участников Форума за активную профессиональную позицию и выразил надежду, что представители других стран проявят инициативу, и, возможно, второй Форум пройдет в расширенном составе. Присутствующий на Форуме мэр Мальтепе (Турция) Али Кылыч предложил провести второй Форум «Дорогами дружбы» в Стамбуле.

Пресс-служба Фонда



г.Москва, ул.Большой Овчинниковский переулок 16, тел.:(495) 95 12 000 www.karlovfond.org