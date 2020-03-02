Холодец назван лучшей альтернативой БАДам с коллагеном

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2 марта 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

С возрастом кожа становится менее упругой, кости — хрупкими, сухожилия — уязвимыми. Одна из главных причин — сокращение выработки коллагена.

"Нет более эффективного способа насытить организм коллагеном, чем съесть кусок холодца, рассказал NEWS.ru профессор и заведующий кафедрой химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ Сергей Курбатов. Это блюдо делается из копыт, хвостов, ушей, крупных мозговых костей. Такие продукты содержат много хрящевой и соединительной ткани, а значит — поставляют ударные дозы коллагена в организм", - заявил профессор кафедры химии Сергей Курбатов.