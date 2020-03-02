Сватовство у разных народов

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2 марта 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Сватовство на Руси, фото: соцсети

Сватовство – один из самых интереснейших обычаев. Благодаря нашим почитаемым предкам многие народы мира до сих пор соблюдают традиции и проводят ритуал сватовства.

Раньше в выборе пары основное слово имели старшие (родители и крестные). Симпатия молодых при выборе тоже учитывалась, но редко. Взгляды молодых людей и родителей не часто совпадали. По гражданским законам родители не могли принуждать молодых людей вступать в брак, но по представлениям крестьян, молодежь – это еще не взрослые. Молодые люди становились взрослыми только после обзаведения семьей. Именно поэтому, общественное мнение, и церковь были против браков без родительского благословения и согласия.

Сватовство довольно сложная церемония и состояла из нескольких этапов. Как только родители узнавали о желании сына жениться на той или иной девушке, те сразу принимались советоваться с родственниками, старались побольше узнать о невесте. Бывало такое, что если с другой девушкой можно устроить судьбу сына с большей выгодой, то его отговаривали от наименее выгодного брака. Каковы бы ни были чувства молодых, только умудрённые опытом люди, могли судить о том, придутся ли по душе им новые родственнички. В качестве сватов могли выступать самые близкие к жениху люди.

Прием приданого в купеческой семье по росписи, В. Пукирев

Во время сватовства не только досконально узнавали о приданом невесты и финансовом положении жениха, но и проводили различные испытания для молодых.

По русским обычаям существовало множество примет, связанных с проведением сватанья. Наиболее счастливым временем для сватовства признавались нечётные числа месяца. Но ни в коем случае нельзя было свататься тринадцатого числа, а также по средам и пятницам. Для того чтобы избежать сглаза, свататься следовало после захода солнца, поздно вечером.

До того, как зайти в дом к невесте, сначала нужно было коснуться к косяку двери. Сватом выступал крёстный отец или другой родственник жениха. Могла стать свахой и мать. Иногда в свахи приглашали какую-либо почтенную женщину, особо уважаемую в деревне. О свадьбе не стоило говорить напрямую. Для этого в русских обрядах сватовства использовались иносказания, вроде: «У вас товар, у нас купец» или «У вас уточка, у нас селезень».

Также во время сватовства невеста подметала пол. Этим она демонстрировала свое отношение к жениху. Если девушка мела по направлению к печи, это означало, что жених ей по нраву, если же по направлению к двери – то нет. На протяжении сватовства невеста должна была молчать и трижды менять свои лучшие наряды.

Если жених получал согласие родителей девушки, то он со своими родителями удалялся из избы, чтобы ещё раз всё обдумать. Когда они возвращались, мать девушки подносила жениху питьё. Если он выпивал всю кружку, значит, он по-прежнему намеревался жениться. А если же опустошал кувшин не полностью, то свадьба отменялась.

Казахи придавали огромное значение сватовству. Бывало, что свадебный сговор происходил ещё до рождения молодых. Для прославленных джигитов и сыновей знатных родителей устраивались смотрины девушек – «Кыз кору». Чтобы привлечь внимание невест, юноши соревновались в силе и ловкости. Если молодые люди нравились друг другу, то к отцу девушки отправлялся доверенный человек жениха – «Жауши». В случае согласия на брак, жених через жауши дарил коня отцу девушки. А он, в свою очередь, дарил жауши праздничный чапан. Когда жауши в праздничной одежде выходил на улицу, его осыпали монетками и сладостями.

После всех ритуалов, к невесте сватались. Старший из них – «Бас куда» впоследствии считался опекуном девушки, и она почитала его, как второго отца. Сваты приносили подарки, затем начинался обрядовый пир, во время которого все ели из одной посуды. На столе обязательно должно было быть особое угощение из курдючного сала и печени. В свою очередь, родители невесты также одаривали будущих родственников золотыми и серебряными украшениями, отцу будущего зятя могли подарить коня, верблюда, корову или барана.

У татар существовали особые свахи – «Яучи». В их обязанности входило разузнавать для семьи жениха сведения о невесте и ее семье. Если информация устраивала родню молодого человека, то яучи или старший сват сообщали семье о дате сватовства.

Сватовство у татар, фото соцсети

Теперь сватовство представляет собой обряд предложения руки и сердца. Будущий муж просит родителей своей избранницы разрешения жениться на ней. Для этого он посылает сватов или же приходит сам. Сватами могут быть родители жениха, ближайшие родственники, крестные отец или мать. Кто угодно. В заранее назначенное время с двумя букетами цветов будущий жених приходит к родителям возлюбленной. Один букет он преподносит матери невесты, а второй - самой невесте. При родителях обеих сторон жених просит руки своей избранницы.

Как правило, во время сватовства девушка не присутствует, поскольку могут возникнуть деликатные вопросы, касающиеся жилья или зарплаты. Если родители девушки дают свое согласие, то они приглашают молодого человека и его родителей посетить их снова и назначают для этого конкретный день. Если по какой-то причине родители девушки недовольны предложением, то просят молодого человека дать им время для обсуждения вопроса в семейном кругу. Молодой человек должен ждать, когда его пригласят снова.

Татарская девушка, фото

При втором визите девушка находится в кругу своих родных. Отец молодого человека делает предложение. Если отец невесты согласен, то тот вкладывает правую руку дочери в руку будущего зятя. Этот визит не должен быть долгим. Если родители жениха не были участниками сватовства, будущие молодожены посещают их. Жених представляет родителям избранницу, а она дарит цветы и платок будущей свекрови.

При сватовстве устанавливается психологический контакт между будущими родственниками. Возникает доверие друг к другу. Только после сватовства будущие супруги и их родители договариваются о помолвке и определяют ее дату. Если будущие молодожены живут далеко от своих родственников и не имеют возможности съездить к ним, то следует послать родителям фотографии своего избранника (избранницы), рассказать о нем/ней, спросить совета и разрешения на брак у отца и матери. Но это крайний случай.