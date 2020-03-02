Мусорная реформа: куда мы движемся?

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2 марта 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

В то время, когда весь цивилизованный мир борется с невесть откуда взявшимся коронавирусом, в России не утихают страсти, связанные с гораздо более бытовым явлением - мы утопаем в мусоре! Данные о неких успехах проведения мусорной реформы, представленные в отчетах власть предержащих, явно контрастируют с реальным положением дел на местах. В редакцию «Аргументов недели» приходят письма читателей, в которых факты говорят сами за себя. Давайте попробуем вместе разобраться в том, что происходит в сфере утилизации бытовых отходов, спустя год после объявленной в России мусорной реформы.

Ожидание - реальность

Прошли те времена, когда реформаторские начинания отечественной политической элиты вселяли в людей надежду на светлое будущее. В современной истории, при одном лишь упоминании слова «реформа», у среднестатистического россиянина, как минимум, просыпается чувство недоверия. Чувство, оправданное горьким опытом прошлых лет. В последнее время, когда представители власти начинают говорить о новых преобразованиях, мнение простых людей, как правило, укладывается в пару фраз: «Отстаньте от нас, ничего не трогайте! Пусть все останется как есть».

Вопрос реформирования системы сбора, переработки и утилизации мусора в России, конечно же, давно назрел. И откладывать его решение - было бы самым настоящим преступлением. Не будем говорить о том, как давно и насколько успешно он решается в других странах, а просто посмотрим каким образом, на разных этапах, проходит реализация мусорной реформы в России.

Самарские чудеса

Преобразования в мусорной сфере начались с пересмотра тарифов. В Самарской области в конце 2018 года власти приняли весьма необычное решение, поделив жителей региона на две группы плательщиков. Так, для жителей десяти городов, включая Самару и Тольятти, был установлен тариф, предполагающий оплату услуги вывоза мусора из расчета за квадратный метр жилплощади. Население же других территорий области обязали платить в зависимости от количества проживающих в квартире или частном доме. С чем связано деление людей на группы, причем в пределах одного региона, остается только догадываться.

Наш читатель из Тольятти Сергей Леонидович сообщает, что до нововведений услуга вывоза мусора ему обходилась в 173 рубля ежемесячно, теперь жеза это он платит около 2 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что платить ему теперь приходится в 11 (!!!) раз больше. Причиной этому является большой метраж его частного дома и переход на новую систему расчета. Многочисленные переписки нашего читателя с чиновниками пока никакого результата не дали, но, судя по всему, добиться этого ему вряд ли удастся. Достаточно посмотреть на поистине божественные формулировки, содержащиеся в официальных документах министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. В «Приказе об утверждении и применении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 29.12.2018г. (№1023, п.2) значится:

«Установить, что нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории городских округов Самарской области на 1 кв. метр общей площади жилого помещения применяются для городских округов Самарской области, для которых принято решение о применении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 1 кв. метр общей площади жилого помещения».

Понятно, что после прочтения подобных формулировок, вопросов у населения меньше не становится.

Тарифы населения Самарской области в 2019 году доверили отрабатывать ООО «ЭкоСтройРесурс». Эта компания была назначена региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании результатов конкурса, проведенного министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Результаты ее деятельности долго ждать себя не заставили. По итогам проверки, проведенной тем же министерством, компания с уставным капиталом 186 тысяч рублей за первые полгода своей работы умудрилась задолжать своим подрядчикам более 1 миллиарда 330 миллионов рублей! Эти данные приведены на официальном сайте правительства Самарской области. После проведенной проверки ООО «ЭкоСтройРесурс» продолжил свою работу, согласно результатам конкурса статус регионального оператора присвоен этой организации на девять лет.

Народный контроль

Закрытие отслуживших десятилетиями полигонов ТКО и строительство мусороперерабатывающих комплексов – еще одна составляющая политики, проводимой российской властью в рамках объявленной мусорной реформы. На этом этапе исполнители зачастую сталкиваются с недоверием населения. И это недоверие имеет под собой серьезные основания.

По информации правительства Московской области, к началу 2020 года на территории региона закрыто 28 из 39 старых свалок. Понятно, что мусора при этом меньше не становится, а мощностей для его переработки и утилизации на сегодняшний момент явно не хватает. Жители соседних с Московским регионом Владимирской, Калужской и Тульской областей свидетельствуют о ввозе мусора из столицы и Подмосковья на местные полигоны.

В подмосковном Фряново население протестует против предполагаемого строительства комплекса по переработке отходов. Они уверены, что после сортировки мусора, часть отходов – так называемые «хвосты», не подлежащие переработке, будут закапывать рядом с этим же заводом. Пикантность ситуации добавляет то, что место, выбранное для возведения комплекса, находится всего в километре от участков, выделенных многодетным семьям под строительство домов.

Что делать?

Конечно, решения и действия представителей власти в рамках проводимой мусорной реформы должны подвергаться жесткому общественному контролю. Люди понимают, что это вопрос нашего будущего – экологии и здоровья наших детей. Власть, в свою очередь, должна понимать, что попытки политических и финансовых спекуляций на этой теме до добра не доведут. Люди все видят и понимают, и делают свои выводы. Хорошо, если они будут конструктивными.

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