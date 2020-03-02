Деревянный или кирпичный дом. Какой лучше построить?

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2 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Всем хочется жить в теплом уютном доме. Для строительства коттеджей есть масса технологий и материалов. Выбор планировки дома и материала для его осуществления определяется предпочтениями и финансовыми возможностями. Часто рассматриваются два варианта, дом из кирпича или дерева. Так какой же лучше?

У дерева есть поры, через которые оно «дышит», что способствует отличному воздухообмену. Кирпич изготавливается из глины и песка – это тоже экологичные материалы. Однако такого воздухообмена, как у дерева, в кирпиче не происходит. К тому же, отделкой кирпичного дома зачастую служат полистирол, пластик, в то время как деревянный дом отделывают исключительно натуральными материалами.

У кирпичного дома теплопроводность выше. Деревянные стены лучше держат прохладу летом и тепло зимой. Если при одинаковой температуре сравнить кирпичную стену с деревянной, то шанс потерять тепло у кирпича в 1,5 раза выше, чем у дерева.

Как долго прослужит новый дом, зависит не только от материала. Все еще зависит от соблюдения технологий строительства. Срок жизни деревянного дома составит более ста лет, если при возведении использовать правильно срубленное, высушенное и обработанное дерево. Например, можно использовать «зимний» лес, если высушить его естественным способом или в печи, а затем обработать пропитками и собрать дерево в сруб.

Кирпичные дома очень надежны, если при строительстве соблюдены все требования. В частности, в растворе нужно использовать только качественный цемент, важно правильно выбрать фундамент.

Выбирая, какой дом построить, деревянный или кирпичный, следует учесть, что для кирпичных построек существенно больше вариантов дизайна и архитектуры. Что касается архитектурных решений, то для кирпича нет ограничений: это может быть классическая готика или хоть полукруглый дом в стиле авангард. Деревянные дома выглядят проще, так как имеют незамысловатые архитектурные формы.

От строительства деревянного дома люди часто отказываются ввиду склонности дерева к возгоранию. Однако стоит учесть, что дерево можно обработать специальными пропитками, которые защитят дом от пожара и воспламенения. Такие пропитки имеют высокие показатели пожаробезопасности. Грибок в деревянном доме появляется из-за сырости. Даже если дерево обработано, но оно сырое или при строительстве не выполнена гидроизоляция, то грибок появится.

Конечно, кирпичные дома дороже деревянных. Кирпичный дом тяжелее, поэтому нужен более надежный и дорогой фундамент. На строительство деревянных стен требуется меньше материалов, так как стены из дерева тоньше кирпичных. Деревянному дому требуется минимальная отделка, чего не скажешь про дом из кирпича. Деревянный дом дешевле содержать с точки зрения отопления.

Строительство начинается с закладки фундамента — основы будущего дома. Если допустить ошибки в устройстве фундамента, это приведет к проблемам со всем зданием. Для деревянного дома построить фундамент проще, потому что дерево легче кирпича. В качестве фундамента деревянного дома подойдут даже винтовые сваи, и такой дом будет прочным.

Что касается крыши. В отличие от фундамента, нет большой разницы между деревянным и кирпичным домом. В основном, крыша и чердак делаются из дерева, если речь не идет о железобетонных перекрытиях. Проконтролируйте, чтобы дерево было сухим, иначе крыша прослужит вам не долго. Деревянные брусья будут высыхать, скручиваться и изменять линейные размеры.

В настоящее время на рынке представлено большое количество материалов для покрытия крыши. Стоит учесть, что, чем качественнее и надежнее материал, тем он дороже. Так, стоимость крыши для деревянного и кирпичного дома будет одинаковой, если рассматривать один и тот же кровельный материал.

Высокую цену строительства кирпичного дома можно оправдать. В него можно переехать жить сразу после постройки. И так не скажешь о деревянном. Он должен какое-то время постоять, чтобы осесть. Только после этого можно начинать внутреннюю отделку дома. Получается, что у вас уже есть почти готовый дом, однако вынуждены какой-то период жить в другом месте. С кирпичным домом вас это не коснется: после возведения коробки строители приступят к внутренней отделке, после чего можно смело заезжать в новый дом и праздновать новоселье.

Нельзя точно утверждать из какого материала строить дом. Все зависит от качества сырья и самой техники работы.