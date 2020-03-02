50 человек, прибывших из КНР в Крым, помещены на карантин

Сейчас речь идет о пятидесяти туристах из Крыма и Севастополя. Информацию распространило крымское отделение Роспотребнадзора.
Приведенная цитата «Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР» требует уточнения – карантин проводится по месту жительства или подозреваемые помещены в медицинское учреждение – которое появится позже.
Напомним, что в Севастополе женщина сбежала из больницы, куда была помещена для выявления наличия вируса в ее организме. Она утверждает, что ее заманили обманом и удерживали незаконно.
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