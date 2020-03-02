Как избежать депрессии в пасмурную погоду: советы психологов

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2 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Всем знакомо чувство печали и тревоги. К счастью, эти ощущения не долго находятся с нами. Когда депрессия овладевает нами, тоска, разочарование и порой гнев полностью выбивают из колеи. Это вынуждает чувствовать печаль на протяжении достаточно долгого времени. Данные симптомы негативно сказываются на общении с окружающими, работать и решать ежедневные мелкие проблемы.

Депрессия - это не только грусть, печаль или тоска. Это болезнь, на которую надо обращать особое внимание и незамедлительно лечить. Хорошо известный психотерапевт Ричард О'Коннор утверждает: «Депрессия - результат воздействия текущего стресса на уязвимую личность. Стресса достаточно, чтобы человек преступил невидимую грань и попал в порочный круг из подавленных мыслей, саморазрушающего поведения, вины и стыда. Эти элементы и вызывают, и усиливают друг друга».

Психологи советуют не заниматься «самокопанием». Не следует разбираться и искать причины, по которым началась депрессия. Это только усугубит ваше положение. Уже ничего нельзя изменить, а попытки вспомнить прошлое заставят вновь пережить неприятные моменты.

Отключите свои мысли и расслабьтесь. В этом может помочь хорошая книга или просмотр смешной комедии. Сходите на шоппинг. Организуйте встречу с друзьями и сделайте что-нибудь безумное. Это поднимет настроение. Только не переборщите с приключениями, чтобы не войти в новую волну депрессии.

Чрезмерные нагрузки обязательно дадут о себе знать. Работа в качестве «Белки в колесе» рано или поздно приведет к сбоям в здоровье. Смените свой распорядок дня. Отправьтесь во внеплановый отпуск, а телефон оставьте дома. Хорошая рыбалка, в компании рыбы и Вас самих, обеспечит полное восстановление нервной системы. Вы работаете, чтобы жить. Чаще живите для себя и отдыхайте.

Устройте светотерапию. Депрессия бывает сезонной. Пустите в свой дом больше света. Распахните шторы. Замените темные предметы интерьера яркими. Не сидите дома и больше прогуливайтесь в парках.

Сон. Он очень важен в выработке серотонина. 7-8 часов сна обеспечит нормальное функционирование организма. Из-за недосыпа мозг не воспринимает нужную информацию и провоцирует на раздражительность. Отсюда и начинается депрессия.

Употребляйте еду, в которой много магния, и витамины группы «B» и «D». Больше привлекайте в свою жизнь физические нагрузки. Ежедневные пробежки улучшат ваше настроение.

Игнорируйте негатив. Во всем ищите положительные стороны. Слушайте приятную со смыслом музыку. Вы притягиваете то, что слушаете. Агрессивная мелодия обеспечит зарождение депрессии.

Есть заведения, где можно приехать и побить посуду. Покричать и побить мягкие стены. Выплеск эмоций дарит новую положительную энергию. Это идеальный способ избавиться от тоски.

На худой конец принимайте антидепрессанты. Но для начала проконсультируйтесь с врачом.

Автор: Лилиана Утемишева