«Транснефть – Урал» открыла новое административное здание в Кургане

//Общество 13+

2 марта 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Руководство и специалисты Курганского нефтепроводного управления, филиала АО «Транснефть – Урал», переехали в новый офис, расположенный в Кургане. В новом шестиэтажном корпусе расположена диспетчерская, вычислительный центр, рабочие кабинеты и вспомогательные помещения.

Заместитель генерального директора АО «Транснефть – Урал» Аскар Аминов считает, что открытие нового офиса станет важным вкладом в дальнейшее развитие филиала, пойдет на пользу всему предприятию и Курганской области.Перевод аппарата управления Курганского НУ в областную столицу станет началом новой страницы в истории филиала. Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана Павел Комогоров уверен, что появление нового административного здания сделает Заозерный район одним из центров деловой активности города.

Курганское нефтепроводное управление было создано в 1973 году, и включило в свой состав несколько нефтеперекачивающих станций, которые работали в регионе еще с 50-х. Около первой из этих станций, «Юргамыш», и расположилось первое административное здание Курганского НУ. За минувшие годы система трубопроводов расширилась, и теперь в ведении управления находятся пять нефтяных «труб», еще по двум перекачиваются нефтепродукты. Выросло количество производственных объектов, и спектр решаемых задач, оборудования стало больше. Управлять этим немалым хозяйством из областной столицы будет удобнее.

Нефтепроводчики всегда помогали региону. «Транснефть – Урал» – надежный налогоплательщик, привлекательный работодатель, социально-ответственное предприятие. Совершенствуя производственные мощности, внедряя новые технологии и оборудование, нефтепроводчикипомогают и развитию социальной инфраструктуры Курганской области.