Любо братцы любо

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2 марта 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В январе 2020 года известный челябинский историк, профессор, заведующий кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Худобородов, стал членом Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации. Александр Леонидович вошел в состав рабочей группы по истории казачества и сохранению культурных традиций казачества.

Напомним, что Совет при по делам казачества является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях содействия реализации государственной политики в отношении российского казачества. Участие Худобородова в работе органа занятого подготовкой предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных направлений государственной политики в отношении российского казачества связано в том числе и с тем, что он представляет исконно казачий регион. Две трети площади Челябинской области – территории казачьи. В 19 веке казаки на Южном Урале пользовалось особыми правами и преимуществами. Они были зажиточны, и поэтому на свои средства строили церкви и школы во всех своих станицах. Для роста и укрепления сословия с 1840 года всем желающим было разрешено селиться на казачьих землях и последующим переходом в войска.

Уральский казак и ученый Александр Худобородов с 1993 года занимается изучением казачьей истории, и в частности, малоисследованной в то время, проблемой истории казачества в период эмиграции. В декабре 1997 года Александр Леонидович защитил в МГУ докторскую диссертацию по теме: «Российское казачество в эмиграции (1920 -1945 гг.); социальные, военно-политические и культурные проблемы». Его перу принадлежит более 150 научных работ, в том числе монографии, документальные публикации, статьи и главы в коллективных трудах.