Маразмы недели: «секта свидетелей украинского Крыма», долой «совок», даёшь презервативы и как опорочить память о Немцове

//Общество 13+

2 марта 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

маразмы недели, фото:соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Пальма первенства в антирейтинге традиционно у Украины. Там состоялся форум «Age of Crimea», факт проведения которого в Киеве, впрочем, основательно меркнет на фоне содержащихся за счет госбюджета «прокуроров Крыма», «постпредов президента в Крыму» и цельного «министерства по вопросам оккупированных территорий».

Выступивший перед «сектой свидетелей украинского Крыма» президент Владимир Зеленский объявил 26 февраля «Днём сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». К слову, соответствующий указ уже подписан и обнародован. В нём, в частности, отмечается, что «День сопротивления» введён с целью «чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе». В чём конкретно выражается их «мужество и героизм», президентский указ не уточняет. Как, собственно, и не определяет 26 февраля 2014 года днём абсолютного провала политики Киева на территории Крымского полуострова.

Зеленский на «крымском» форуме в Киеве

Впрочем, праздновать разгромные поражения для постмайданной Украины стало делом обыденным: к этому подталкивает отсутствие каких-либо побед и осознание собственной ущербности. И всему этому мы, как говорится, улыбаемся и машем, машем и улыбаемся.

«Крым не снимается с повестки дня, мы сделаем всё, чтобы над Крымом опять стал развеваться украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая, к сожалению, не может решиться завтра. Но есть вещи, которые мы с вами можем и должны делать уже сегодня», - заявил Зеленский, в очередной раз продемонстрировав намерение Украины продолжать продвигать абсолютно бесперспективную крымскую тему для поддержания в стране накала патриотизма. К слову, в ближайших «грандиозных» планах Зеленского по возвращению Крыма - обустройство на КПВВ «Чонгар» центра предоставления админуслуг, зоны отдыха, а также оборудование туалетов и нормального освещения. А там, судя по всему, как карта ляжет. Главное, по словам украинского гаранта, чтобы крымчане знали, что Киев о них не забыл, и что украинцы едины как никогда, а, значит, Крым обязательно вернётся в состав незалежной.

А для того, чтобы крымчане выстроились в очередь за благами постмайданной цивилизации, директор «Украинского института книги» Александра Коваль внесла свою лепту в общенациональное дело, призвав изъять из библиотечного фонда Украины все книги, изданные в СССР, и заменить этот старый «совок» на «современную и украиноязычную» литературу. Чтобы очередь была более массовой, министр образования Украины Анна Новосад заявила о необходимости ребрендинга школьного предмета «Защита Отечества»,потому что, оказывается, «на шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», это важный акцент, и я рада, что мы, наконец-то, его поставили». При этом никто почему-то не посоветовал воспитаннице Джорджа Сороса открыть первый попавшийся украинский словарь и посмотреть в нём значение слова «отечество». А после заявления главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что 75-летие со дня Великой Победы на Украине отмечать не будут, полагаем, очереди из крымчан, желающих вернуться на Украину, вообще существенно увеличатся.

Примечательно, что полная деградация, деинтеллектуализация и дебилизация на Украине проявляется не только в политическом аспекте, но и в медицинском, что отчётливо продемонстрировал всполошивший весь мир коронавирус. По причине того, что из новосанжарских событий в руководстве незалежной никто не сделал выводов, «коронавирусная» ситуация продолжает болтаться, как зловонная субстанция в проруби.

Так, определённым на карантин «новосанжарским уханьцам» Полтавский центр ВИЧ передал пачки презервативов, о чём сообщил находящийся в медцентре «Новые Санжары» спецкор телеканала «Украина» Александр Махов. Мол, от нашего стола - вашему столу, чем можем, тем помогаем, лечитесь и не размножайтесь. А секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе заверил жителей страны, что лучшие лекарства от коронавируса - сало, лук и чеснок.

Александр Махов

Глава украинской госпогранслужбы Сергей Дейнеко, в свою очередь, заявил, что если кто-то откажется от прохождения обследования на определение коронавируса, то «мы сделаем это публично, сделаем стрим, доведём до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, забирают сами у него анализы и отвозят, куда захотят».

Иными словами, добро пожаловать на Украину: с вновь прибывшими долго разбираться не будут, а просто отдадут на растерзание озверелой толпы.

Под определение маразма подпадает и состоявшийся на днях в российской столице так называемый марш памяти Бориса Немцова. Почему «так называемый»? Потому, что к траурному мероприятию, посвящённому пятилетию гибели политика, он не имел ни малейшего отношения. Тусовка маргинального сброда и разношерстных «отставной козы барабанщиков», свезённая в Москву с соседних регионов, почему-то проводилась под лозунгом «Долой власть чекистов». Хотя, напомним, шествие анонсировалось как памятное мероприятие.

Что только не требовали пришедшие «срубить гешефт» на гибели Бориса Немцова! Вернуть Крым Украине и покаяться перед Киевом, освободить фигурантов нашумевшего и неоднозначного дела «Сети» и ещё каких-то «политзаключённых», упрятанных Кремлем в гулаги, аннулировать изменения в Конституцию и, чего уж мелочиться, объявить импичмент президенту Путину. Некоторые пришли с требованиями защитить права феминисток и ЛГБТ (чего, кстати, Борис Ефимович однозначно бы не одобрил, поскольку очень любил женщин). Помимо различных невменяемых лозунгов и плакатов в толпе развивались флаги Украины и Евросоюза. Иными словами, смешались кони, люди…

Марш памяти Немцова

«Украина, мы с тобой!», - скандировали участники якобы траурного марша, вероятно, позабыв, по какому поводу их стянули на площадь. Стоит отметить, что заявленной численности участников акции в 30 тысяч человек её организаторам традиционно достичь не удалось: в этот день праздно шатающихся по центру Москвы душевнобольных было насчитано не более 10 тысяч. Кто-то скажет, что это довольно масштабное мероприятие. Но можем заверить: в масштабах самой Москвы (не говоря уже о всей России) - это капля в море, с учётом свезённых и проплаченных профессиональных «активистов».

«Спустя 5 лет всё вышло, как обычно. На площадях кучка каких-то ё**утых дебилов вразвес торгует Бориным трупом. Самое замечательное, что подавляющее большинство этих упырей Боря при жизни не только не уважал, но откровенно презирал и глумился над ними, и даже ср*ть бы не сел ни с одним из них на одном гектаре. Вон они сегодня - все как на подбор, стройными рядами. Только что мощами не трясут, прости господи. Тьфу, бля**, пакость», - хоть и достаточно эмоционально, но вполне содержательно прокомментировал данное «событие» политтехнолог Эдуард Багиров.