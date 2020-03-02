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Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Владимиром
ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На федеральной автодороге М7 "Волга" во Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса с грузовой машиной. В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе аварии один человек погиб, а 12 пострадали.
 
ДТП случилось на 334-м километре автодороги в районе Гороховца. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали тринадцать человек, травмы одного из них оказались несовместимыми с жизнью.
 
Все пострадавшие были оперативно доставлены в центральную больницу города Гороховца для осмотра и оказания медицинской помощи. На месте ДТП работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.
ЕТ

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