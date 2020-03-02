Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

На федеральной автодороге М7 "Волга" во Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса с грузовой машиной. В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе аварии один человек погиб, а 12 пострадали.

ДТП случилось на 334-м километре автодороги в районе Гороховца. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали тринадцать человек, травмы одного из них оказались несовместимыми с жизнью.