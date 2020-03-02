Топ-5 популярных российских молодых актеров

//Общество 13+

2 марта 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

любимое кино, pixabay.com

В последнее время российское кино претерпевает неудачи: небольшие сборы в кинотеатрах, разгромные рецензии критиков, западные конкуренты. Тем не менее, за несколько лет в России появились настоящие молодые секс-символы: те лица, которые обеспечат фильму 90 процентов успеха.

Александр Петров

Первую роль в кино молодой Саша Петров получил еще в 2010 году, сыграв второстепенного героя в многосерийном фильме «Не ври мне». Но настоящую известность ему принесла роль Гриши Измайлова в сериале «Полицейский с рублевки» в 2016 году. Молодой, дерзкий, богатый мальчик – таким зрители полюбили Петрова. Затем он сыграл в фильмах Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение», яркая роль Николая Гоголя, романтическая драма «Лёд». Сейчас картины с участием актера выходят почти каждые полгода, он поставил собственный спектакль «Заново родиться» в театре Ермоловой, который собирает огромные залы. В интервью Ксении Собчак Петров признался, что его конечной целью является Голливуд. Желаем успехов!

Данила Козловский

В отличие от своего коллеги Петрова, у Данилы Козловского уже прошла первая волна сумасшедшей популярности. Теперь про каждого популярного актера могут сказать: «Это еще один Козловский!».

Данила стал известен российскому зрителю еще в далеком 2012 году, когда режиссер Роман Прыгунов решил экранизировать роман Сергея Минаева «Духless». Никто не верил в успех картины, но именно эта роль сделала Козловского секс-символом российского кинематографа. К нему начали сыпаться предложения о съемках, каждый режиссер хотел заполучить Козловского. Таким образом, ему удалось воссоздать на экране образы великого хоккеиста Валерия Харламова, князя Владимира и многих других. В 2019 году Данила сыграл новгородского князя Вещего Олега в канадско-ирландском сериале «Викинги». В 6 сезоне сериала Вещий Олег – ключевой персонаж сериала. По словам актера, творческий процесс за рубежом сильно отличается от работы российских коллег.

Сейчас Данила отошел от актерской профессии – после успеха собственного фильма «Тренер» в 2018 году Козловский планирует пересесть в режиссерское кресло.

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович сыграл заметные роли в таких фильмах, как «Солнечный удар» Никиты Михалкова и комедия «Без границ» в 2015 году. Годом позже Милош покорил российского зрителя, исполнив одну из главных ролей в сериале «Отель Элеон». Почти все его амплуа связаны с происхождением – Милош родился в Белграде, Сербия.

Посоревноваться за звание актера номер один с Сашей Петровым Бикович попытался в драме «Лёд», в котором он также сыграл одну из ролей. Это один из главных драматических героев Биковича, за которого он получил положительные отзывы зрителей.

В 2020 году в прокат вышла комедия «Холоп» с Милошем в главной роли. Режиссером картины выступил Клим Шипенко, известный по нашумевшему фильму «Текст». По окончанию новогодних праздников «Холоп» стал номером один в прокате, собрав миллион долларов по всему миру.

Павел Прилучный

«Мажор», покоритель женских сердец, завидный жених – такими словами можно охарактеризовать Павла Прилучного. Его карьера началась с популярных подростковых сериалов «На игре» и «Закрытая школа», выходивших на канале СТС в 2009-2011 годах. Роль красавчика Максима Морозова принесла Прилучному славу и любовь российских зрительниц. Далее следовали проходные работы в кино, пока в 2014 году не вышел «Мажор», после которого Прилучный был назван «Открытием года». Сериал стал настолько успешным, что его продлили на 3 сезона. В 2019 году вышел последний заключительный сезон, но по слухам зрители уже требуют продолжения истории Игоря Соколовского.

Александр Кузнецов

Ученик Кирилла Серебренникова, актер «Гоголь-центра» Алекандр Кузнецов – восходящая звезда российского кино.

Многие к его работам относятся скептически, остальные – не верят его героям. Но успех Кузнецова говорит сам за себя: в 26 лет он стал лауреатом «Кинотавра» за роль в фильме «Кислота», снятый по сценарию актера Александра Горчилина. В 2018 году он принял участие в фильме Серебренникова «Лето» о Викторе Цое, и фильм сразу стал популярным на Западе.

По мнению кинокритиков, главная отличительная черта актера Кузнецова в том, что он в каждом фильме разный. Будь то главная роль или второстепенная – зритель не может оторваться от его свежей актерской игры.

Хороших фильмов в России очень много. Советуем посмотреть картины с актерами, вошедшими в этот рейтинг. Приятного просмотра!